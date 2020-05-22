В Мариуполе построят социальный офис из металлоконструкций по проекту полтавских студентов

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 454

Власти города выделили 3,6 тыс. кв. м под реализацию проекта студентов

В центре Мариуполя построят социальный офис из металлоконструкций по проекту призеров Национального архитектурного студенческого конкурса Steel Freedom 2019. Об этом говорится на сайте конкурса SteelFreedom.





Авторы проекта – студенты Национального университета «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка». Они заняли третье место в номинации «Проект социального офиса с общественной приемной городского головы в г. Мариуполь» по итогам Steel Freedom 2019.









Проект набрал наибольшее количество голосов по результатам голосования на сайте мэрии Мариуполя.





Социальный офис будет расположен в центре Мариуполя и предоставит жителям города современный уровень обслуживания в сфере социальной защиты населения, а также значительно повысит качество предоставления услуг гражданам.





Главный критерий при проектировании офиса – использование современных архитектурных решений, которые должны быть выполнены в металлических конструкциях. Власти города выделили 3,6 тыс. кв. м под реализацию проекта студентов.



