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Кременчук, Освіта, Полтавщина

В Мариуполе построят социальный офис из металлоконструкций по проекту полтавских студентов

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 454

 

Власти города выделили 3,6 тыс. кв. м под реализацию проекта студентов

В центре Мариуполя построят социальный офис из металлоконструкций по проекту призеров Национального архитектурного студенческого конкурса Steel Freedom 2019. Об этом говорится на сайте конкурса SteelFreedom.


Авторы проекта – студенты Национального университета «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка». Они заняли третье место в номинации «Проект социального офиса с общественной приемной городского головы в г. Мариуполь» по итогам Steel Freedom 2019.


 


Проект набрал наибольшее количество голосов по результатам голосования на сайте мэрии Мариуполя.


Социальный офис будет расположен в центре Мариуполя и предоставит жителям города современный уровень обслуживания в сфере социальной защиты населения, а также значительно повысит качество предоставления услуг гражданам.


Главный критерий при проектировании офиса – использование современных архитектурных решений, которые должны быть выполнены в металлических конструкциях. Власти города выделили 3,6 тыс. кв. м под реализацию проекта студентов.


 

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: steelfreedom.ua
Теги: студенты офис строительство мариуполь
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