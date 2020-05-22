63 кг сома незаконно виловили у Горішніх Плавнях

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Вчора, 22 травня, у Горішніх Плавнях Полтавським рибоохоронним патрулем спільно з працівниками поліції відділення №2 Кременчуцького відділу поліції при огляді легкового автомобіля, мешканця Полтава виявили свіжовиловлену рибу, а саме сом – 63 кг. Про це повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль.





Рибу порушник придбав на човновій станції «Горняк» у випадкової та невідомої йому особи. На прохання пред’явити відповідні документи, які засвідчують законність придбання риби та декларації виробника, водій не зміг надати рейдовій групі жодних документів.





По даному факту складено адміністративний протокол за частиною першою статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу). Рибу вилучено на зберігання до рішення суду.