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У Кременчуці проблеми зі зв'язком Vodafone

Сьогодні, 13:10 Переглядів: 927

 

Абонентам недоступний голосовий зв'язок

Сьогодні, 29 травня, у користувачів Vodafone у Кременчуці можуть бути проблеми з голосовим зв'язком. Зокрема коли намагаєшся зателефонувати з номера Vodafone, дзвінок одразу завершується.


Компанія Vodafone Ukraine на фейсбук-сторінці повідомила, що протягом останньої години в окремих містах можуть бути недоступними голосові послуги.


...Ми маємо непередбачувані технічні проблеми, але вже працюємо над їх оперативним вирішенням. Наразі проблема стосується безпосередньо голосового зв'язку, інтернет-мережа має працювати у звичному режимі. Тож поки просимо вас користуватися месенджерами та іншими доступними засобами зв'язку, - повідомив оператор мобільного зв'язку.
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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: facebook.com/VFUkraine
Теги: мобильная связь
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