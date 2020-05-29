У Кременчуці проблеми зі зв'язком Vodafone

Сьогодні, 13:10 Переглядів: 927

Сьогодні, 29 травня, у користувачів Vodafone у Кременчуці можуть бути проблеми з голосовим зв'язком. Зокрема коли намагаєшся зателефонувати з номера Vodafone, дзвінок одразу завершується.





Компанія Vodafone Ukraine на фейсбук-сторінці повідомила, що протягом останньої години в окремих містах можуть бути недоступними голосові послуги.





...Ми маємо непередбачувані технічні проблеми, але вже працюємо над їх оперативним вирішенням. Наразі проблема стосується безпосередньо голосового зв'язку, інтернет-мережа має працювати у звичному режимі. Тож поки просимо вас користуватися месенджерами та іншими доступними засобами зв'язку, - повідомив оператор мобільного зв'язку.