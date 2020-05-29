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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці залишилося 4 санітарно-карантинні зони

Сьогодні, 13:39 Переглядів: 861

 

Червоним кольором позначені території, які залишаються в статусі санітарно-карантинних зон

У Кременчуці залишилося 4 санітарно-карантинні зони. Про це 29 травня повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Вирішили зняти карантині обмеження з санітарних зон №5 (вул. Гвардійська, вул. Вадима Пугачова) та  №10 (центр міста).


Разом із тим, у Кременчуці станом на сьогодні залишилося 4 санітарні зони, із них, у 3-х зонах зареєстровано по 1 хворому і в 1 зоні - 4 хворих. Окрім того, оновлено санітарну обробку в зоні 21 (мікрорайон Крюкова та Раківки).

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Автор: Руслана Горгола
Теги: санитарная зона санітарна зона санитарная обработка
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