У Кременчуці залишилося 4 санітарно-карантинні зони

Сьогодні, 13:39 Переглядів: 861

У Кременчуці залишилося 4 санітарно-карантинні зони. Про це 29 травня повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Вирішили зняти карантині обмеження з санітарних зон №5 (вул. Гвардійська, вул. Вадима Пугачова) та №10 (центр міста).





Разом із тим, у Кременчуці станом на сьогодні залишилося 4 санітарні зони, із них, у 3-х зонах зареєстровано по 1 хворому і в 1 зоні - 4 хворих. Окрім того, оновлено санітарну обробку в зоні 21 (мікрорайон Крюкова та Раківки).