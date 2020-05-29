Кременчуцька лабораторія зможе робити 74 ПЛР-тести за добу замість 48

Обладнання лабораторії 28 травня поповнилося ламінарною шафою, кошти на яку виділили з місцевого бюджету
28 травня обладнання Кременчуцької ПЛР-лабораторії поповнилося ламінарною шафою, яка дозволить збільшити кількість досліджень до 74 на день (до цього часу дві зміни виконували до 48 досліджень на добу). Кошти на це придбання виділили з місцевого бюджету.
На засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації стало відомо, що за минулу добу у Кременчуці на ПЛР-тестування направили 18 зразків біоматеріалів. З Полтави наше місто очікує лише три результати, тепер усі аналізи виконує вже наша власна лабораторія (за добу вона зробила 32 досліджень, усі вони – негативні).
Вона зазначила, що у Кременчуці почали тестувати не лише контактних осіб та хворих на пневмонію чи ГРВІ, а й тих людей, яким необхідне планове лікування, бо цього вимагають нормативні документи.
Щодо експрес-тестів, їх за останню добу виконали 9, один дав позитивний результат.