За добу коронавірус виявили у 429 жителів України

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Станом на 9.00 29 травня в Україні налічують 22 811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8 934 пацієнти одужало. Як інформує МОЗ України, за добу зафіксовали 429 нових випадків.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: