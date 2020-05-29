Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 29.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна22811
Кременчук107
Хворі:
Україна13198
Кременчук6
Одужало:
Україна8934
Кременчук97
Померло:
Україна679
Кременчук4
Кременчук, Освіта

За добу коронавірус виявили у 429 жителів України

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 247

 

Загалом кількість інфікованих у нашій країні становить 22 811 людей

Станом на 9.00 29 травня в Україні налічують 22 811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8 934 пацієнти одужало. Як інформує МОЗ України, за добу зафіксовали 429 нових випадків.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 957 випадків;
  • Волинська область — 863 випадки;
  • Дніпропетровська область — 930 випадків;
  • Донецька область — 158 випадків;
  • Житомирська область — 694 випадки;
  • Закарпатська область — 1147 випадків;
  • Запорізька область — 431 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1360 випадків;
  • Кіровоградська область — 503 випадки;
  • м. Київ — 2849 випадків;
  • Київська область — 1535 випадків;
  • Львівська область — 1563 випадки;
  • Луганська область — 46 випадків;
  • Миколаївська область — 284 випадки;
  • Одеська область — 878 випадків;
  • Полтавська область — 268 випадків;
  • Рівненська область — 1628 випадків;
  • Сумська область — 167 випадків;
  • Тернопільська область — 1145 випадків;
  • Харківська область — 1011 випадків;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 407 випадків;
  • Чернівецька область — 3259 випадків;
  • Черкаська область — 401 випадок;
  • Чернігівська область — 150 випадків.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика

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