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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці сьогодні відкрилось 2 ринки: працюють з дотриманням карантинних вимог

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 2 154 Коментарів: 1

 

Сьогодні проходить обстеження ринків «Крюків'янка» і «Правобережний»

7 травня у Кременчуці відкрилось два ринки - «Центральний» і «Толока». Про це повідомили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


О 8.00 почав працювати «Центральний» - і на критій, і на відкритій території. Там вже продають м'ясо, рибу, молочку. На відкритій території одночасно може знаходитись 100 чоловік, а на критій - 40.


На «Толоці» станом на 10.00 поки торгують лише розсадою і трохи - м'ясом. Молочні ряди поки пусті.


Обидва ринки працюють з дотриманням карантинних вимог: засоби індивідуального захисту, дезінфекція, соціальна дистанція, захисні екрани і т.д.


Сьогодні проходить обстеження ринків «Крюків'янка» і «Правобережний». Вони зможуть відкритися найближчим часом.


У вихідні усі ринки, які відкриються до того часу, працюватимуть з самого ранку. Контролювати наплив людей на цей час допомагатиме контролювали муніципальна варта.


Додано:

У мерію потрапило відео, на якому, через 40 хвилин після відкриття на ринку «Толока», й сліду не лишилося від дотримання соціальної дистанції. 
Мер дав Жорняк 2 години на усунення недоліків. В інакшому випадку пообіцяв ринок закрити.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: рынки торговля торгівля карантин

Коментарі: 1

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gansit:
Сьогодні, 13:02

Мер дав Жорняк 2 години на усунення недоліків. В інакшому випадку пообіцяв ринок закрити.

А если бы рынок работал с 8.00 ,то нарушений не было бы,те кто на автомобиле скупились бы до 10.00.

 

Но куда же рынку против целой сети маркетов где также нарушают дистанцию.

Не так ли Мер?



 


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