У Кременчуці сьогодні відкрилось 2 ринки: працюють з дотриманням карантинних вимог

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 2 154 Коментарів: 1

7 травня у Кременчуці відкрилось два ринки - «Центральний» і «Толока». Про це повідомили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





О 8.00 почав працювати «Центральний» - і на критій, і на відкритій території. Там вже продають м'ясо, рибу, молочку. На відкритій території одночасно може знаходитись 100 чоловік, а на критій - 40.





На «Толоці» станом на 10.00 поки торгують лише розсадою і трохи - м'ясом. Молочні ряди поки пусті.





Обидва ринки працюють з дотриманням карантинних вимог: засоби індивідуального захисту, дезінфекція, соціальна дистанція, захисні екрани і т.д.





Сьогодні проходить обстеження ринків «Крюків'янка» і «Правобережний». Вони зможуть відкритися найближчим часом.





У вихідні усі ринки, які відкриються до того часу, працюватимуть з самого ранку. Контролювати наплив людей на цей час допомагатиме контролювали муніципальна варта.



Додано:



У мерію потрапило відео, на якому, через 40 хвилин після відкриття на ринку «Толока», й сліду не лишилося від дотримання соціальної дистанції.

Мер дав Жорняк 2 години на усунення недоліків. В інакшому випадку пообіцяв ринок закрити.