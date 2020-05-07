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Надзвичайні новини, Полтавщина

Неподалік Кременчука зіштовхнулися легковик та мотоцикл з коляскою

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 1 393 Коментарів: 2

 

ДТП сталося увечері 6 травня

6 травня, близько 19.00, між селами Потоки та Щербаки відбулося зіткнення мотоцикла з коляскою «ЯВА» та автомобіля «ЗАЗ». Мотоциклом керував чоловік 1941 року народження (79 років), за кермом легковика був чоловік 1972 року народження (48 років). Унаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був доставлений до травматологічного пункту Кременчука, - інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.


У Кременчуцькому відділі поліції додатково повідомили, що мотоцикліст під час розвороту не впевнився в безпеці маневру, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем.


Обставини аварії встановлюють слідчі.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Кременчуцький ВП
Теги: ДТП мотоциклист пенсионер легковик

Коментарі: 2

124
Чувааак:
Сьогодні, 11:20

Купив Яву - копай яму


5 2
25
колобок:
Сьогодні, 12:36

         Діду майже вісімдесят! В такому віці вже стрьомно й просто вулицю переходити.

        Хто б що не говорив про "відминне" здоров'я та адекватність мислення таких водіїв, але логічним було б обмежувати вік для керування будь якими транспортними засобами.


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