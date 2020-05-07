Неподалік Кременчука зіштовхнулися легковик та мотоцикл з коляскою

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 1 393 Коментарів: 2

6 травня, близько 19.00, між селами Потоки та Щербаки відбулося зіткнення мотоцикла з коляскою «ЯВА» та автомобіля «ЗАЗ». Мотоциклом керував чоловік 1941 року народження (79 років), за кермом легковика був чоловік 1972 року народження (48 років). Унаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був доставлений до травматологічного пункту Кременчука, - інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





У Кременчуцькому відділі поліції додатково повідомили, що мотоцикліст під час розвороту не впевнився в безпеці маневру, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем.





Обставини аварії встановлюють слідчі.



