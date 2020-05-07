Навчальний рік розпочнеться з 1 вересня для шкіл і дитсадків, - мер Кременчука

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12 травня освітяни Кременчука не виходять на робочі місця. Про це 7 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.





- Вчора був брифінг Міністра охорони здоров'я, він озвучив тезу, що, якщо не вдасться зрробити рішучіх кроків по зменшенню кількості хворих, то навчальний рік розпочнеться з 1 вересня для шкіл і дитсадків, - повідомив мер. - Виключення буде зроблено лише для ЗНО. Ми сьогодні теж готуємся фінансувати закупку додаткової комп'ютерної техніки для цього.