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Навчальний рік розпочнеться з 1 вересня для шкіл і дитсадків, - мер Кременчука

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 2 685 Коментарів: 1

Виключення буде зроблено лише для ЗНО

12 травня освітяни Кременчука не виходять на робочі місця. Про це 7 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.


- Вчора був брифінг Міністра охорони здоров'я, він озвучив тезу, що, якщо не вдасться зрробити рішучіх кроків по зменшенню кількості хворих, то навчальний рік розпочнеться з 1 вересня для шкіл і дитсадків, - повідомив мер. - Виключення буде зроблено лише для ЗНО. Ми сьогодні теж готуємся фінансувати закупку додаткової комп'ютерної техніки для цього.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: школа ЗНО учебный год

Коментарі: 1

86
DioGen:
Сьогодні, 12:42

Не понятно, школьников не переведут в следующие классы? Или переведут заочно, приняв по вайберу экзамены, пение и приседание и выдав табели в формате pdf?

О мер уже планирует покупку дополнительной компьютерной техники... А разве сейчас не в каждой школе есть компьютерный класс? Маловато для проведения ЗНО?


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