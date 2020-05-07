За добу з дитячої лікарні Кременчука виписали чотирьох дітей, які одужали від пневмонії

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7 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації розповіли про рівень захворюваності у місті на ГРВІ, пневмонію та COVID-19. Серед хороших новин те, що з міської дитячої лікарні за минулу добу виписали 4 дітей з одужанням від пневмонії (з таким діагнозом ще двоє діток лікується там).





На стаціонарі у лікарнях Кременчука з пневмонією лежить 30 дорослих, у двох - тяжкий перебіг хвороби (у них діагностували COVID-19). В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» знаходиться 25 хворих, з пневмонією - 23. За минулу добу до цього медзакладу надійшов один пацієнт з пневмонію, йому виставили підозру на коронавірус та взяли аналізи.





Усього у нашому місті на стаціонарному лікуванні з коронавірусною хворобою перебуває 18 пацієнтів, 41 пацієнт під спостереженням сімейних лікарів знаходиться вдома.





Станом на 7 травня у Кременчуці зафіксували 86 випадків COVID-19. Вчора, 6 травня, діагноз підтвердився у ще однієї людини - це контактна особа, член родини жінки, яка є працівником ЦРЛ і там заразилася коронавірусом. Пацієнт перебуває вдома під наглядом сімейних лікарів.





Протягом минулої доби: