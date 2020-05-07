Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За добу з дитячої лікарні Кременчука виписали чотирьох дітей, які одужали від пневмонії

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 525

Коронавірусну хворобу виявили у члена родини медика з ЦРЛ

7 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації розповіли про рівень захворюваності у місті на ГРВІ, пневмонію та COVID-19. Серед хороших новин те, що з міської дитячої лікарні за минулу добу виписали 4 дітей з одужанням від пневмонії (з таким діагнозом ще двоє діток лікується там).


На стаціонарі у лікарнях Кременчука з пневмонією лежить 30 дорослих, у двох - тяжкий перебіг хвороби (у них діагностували COVID-19). В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» знаходиться 25 хворих, з пневмонією - 23. За минулу добу до цього медзакладу надійшов один пацієнт з пневмонію, йому виставили підозру на коронавірус та взяли аналізи.


Усього у нашому місті на стаціонарному лікуванні з коронавірусною хворобою перебуває 18 пацієнтів, 41 пацієнт під спостереженням сімейних лікарів знаходиться вдома.


Станом на 7 травня у Кременчуці зафіксували 86 випадків COVID-19. Вчора, 6 травня, діагноз підтвердився у ще однієї людини - це контактна особа, член родини жінки, яка є працівником ЦРЛ і там заразилася коронавірусом. Пацієнт перебуває вдома під наглядом сімейних лікарів.


Протягом минулої доби:

  • 12 дорослих та 6 дітей звернулося до лікарів з ГРВІ;
  • експрес-тестами протестували 8 людей (результати негативні), а з початку епідемії таким чином перевірили 396 пацієнтів;
  • на ПЛР-дослідження направили 19 аналізів та отримали 46 результатів (загалом з початку карантину надіслали 847, 608 із них уже повернули, 239 аналізів ще у роботі).
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус пневмония ОРВИ заболеваемость статистика ПЦР лаборатория экспресс-тесты анализы

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