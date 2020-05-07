За добу на Полтавщині виявили ще 4 випадки захворювання на коронавірус
Сьогодні, 10:28
Переглядів: 1 547
Проте є й гарні новини: в області від COVID-19 одужала вже 81 людина
Станом на ранок 7 травня на Полтавщині зафіксували 236 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, нових за добу – 4. Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, є і гарні новини: в області від цієї хвороби одужала вже 81 людина.
Ситуація в містах і районах:
- Кременчук – 86 (новий випадок – 1);
- Полтава – 39 (новий випадок – 1);
- Кременчуцький район – 29 (новий випадок – 1);
- Миргородський район із містом Миргород – 14;
- Горішні Плавні – 12;
- Кобеляцький район – 12;
- Зіньківський район – 10;
- Полтавський район – 7;
- Карлівський район – 5;
- Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 3;
- Лубни – 3;
- Козельщинський район – 3 (новий випадок – 1);
- Пирятинський та Оржицький райони – по 2;
- Машівський район – 1 (людина одужала);
- Котелевський і Хорольський райони – по 1.