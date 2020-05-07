Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук86
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу на Полтавщині виявили ще 4 випадки захворювання на коронавірус

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 1 547

 

Проте є й гарні новини: в області від COVID-19 одужала вже 81 людина

Станом на ранок 7 травня на Полтавщині зафіксували 236 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, нових за добу – 4. Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, є і гарні новини: в області від цієї хвороби одужала вже 81 людина.


Ситуація в містах і районах:

  • Кременчук – 86 (новий випадок – 1);
  • Полтава – 39 (новий випадок – 1);
  • Кременчуцький район – 29 (новий випадок – 1);
  • Миргородський район із містом Миргород – 14;
  • Горішні Плавні – 12;
  • Кобеляцький район – 12;
  • Зіньківський район – 10;
  • Полтавський район – 7;
  • Карлівський район – 5;
  • Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 3;
  • Лубни – 3;
  • Козельщинський район – 3 (новий випадок – 1);
  • Пирятинський та Оржицький райони – по 2;
  • Машівський район – 1 (людина одужала);
  • Котелевський і Хорольський райони – по 1.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика

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