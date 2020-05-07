«ПриватБанк» у Кременчуці відновив роботу двох своїх відділень

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 560 Коментарів: 2

Кременчужани можуть обслуговуватися у відділенні на вулиці Першотравневій, 40 та відділенні на проспекті Свободи, що біля зупинки громадського транспорту «Вул. Гвардійська»

«ПриватБанк» у Кременчуці відновив роботу двох своїх відділень. Як повідомила 6 травня на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації начальниця управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк, це зробили, щоб зменшити черги до відділень та створити додаткові умови для оплати комунальних послуг.





І тепер кременчужани знову можуть обслуговуватися у відділеннях на вулиці Першотравневій, 40 та на проспекті Свободи, що біля зупинки громадського транспорту «Вул. Гвардійська».