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«ПриватБанк» у Кременчуці відновив роботу двох своїх відділень

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 560 Коментарів: 2

 

Кременчужани можуть обслуговуватися у відділенні на вулиці Першотравневій, 40 та відділенні на проспекті Свободи, що біля зупинки громадського транспорту «Вул. Гвардійська»

«ПриватБанк» у Кременчуці відновив роботу двох своїх відділень. Як повідомила 6 травня на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації начальниця управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк, це зробили, щоб зменшити черги до відділень та створити додаткові умови для оплати комунальних послуг.


І тепер кременчужани знову можуть обслуговуватися у відділеннях на вулиці Першотравневій, 40 та на проспекті Свободи, що біля зупинки громадського транспорту «Вул. Гвардійська».

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ukrinform.ua
Теги: ПриватБанк карантин

Коментарі: 2

3 719
zzzzzz:
Сьогодні, 10:20

несите ваши денежки....


3 3
122
gansit:
Сьогодні, 10:54

А какже отделение Киевская 63? Или там на районе не надо?


6 0

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