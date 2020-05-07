За добу в Україні підтвердили пів тисячі нових випадків Covid-19

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На території держави вже 13 691 інфікованих

Станом на ранок 7 травня в Україні 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків, - повідомляє МОЗ України.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: