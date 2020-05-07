Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна13691
Кременчук86
Хворі:
Україна10955
Кременчук59
Вилікувалось:
Україна2396
Кременчук25
Померло:
Україна340
Кременчук2
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні підтвердили пів тисячі нових випадків Covid-19

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 1 231

 

На території держави вже 13 691 інфікованих

Станом на ранок 7 травня в Україні 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків, - повідомляє МОЗ України.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 485 випадків;
  • Волинська область — 393 випадки;
  • Дніпропетровська область — 624 випадки;
  • Донецька область — 89 випадків;
  • Житомирська область — 468 випадків;
  • Закарпатська область — 600 випадків;
  • Запорізька область — 300 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1055 випадків;
  • Кіровоградська область — 403 випадки;
  • м. Київ — 1675 випадків;
  • Київська область — 916 випадків;
  • Львівська область — 595 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 171 випадок;
  • Одеська область — 568 випадків;
  • Полтавська область — 236 випадків;
  • Рівненська область — 817 випадків;
  • Сумська область — 131 випадок;
  • Тернопільська область — 951 випадок;
  • Харківська область — 448 випадків;
  • Херсонська область — 146 випадків;
  • Хмельницька область — 138 випадків;
  • Чернівецька область — 2048 випадків;
  • Черкаська область — 324 випадки;
  • Чернігівська область — 68 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

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