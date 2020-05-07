ДСНСники допоможуть з дезінфекцією ЦРЛ

ДСНСники допоможуть з деконтомізацією ЦРЛ. Про це стало відомо 7 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
Рятувальники готові допомагати з дезінфекцією при забезпеченні їх дезінфекторами та засобами індивідуального захисту.
Часу на деконтомізацію лишилось зовсім небагато - до 9 травня.
Загалом, за добу на КПП біля Центральної районної лікарні продезінфікували 15 машин, а з початку карантину - 338. На КПП біля інфекційного відділення за добу продезінфікували 51 автівку, а з початку карантину - 1104.