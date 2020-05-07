ДСНСники допоможуть з дезінфекцією ЦРЛ

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На проведення робіт у них залишилося 2 дні - до 9 травня

ДСНСники допоможуть з деконтомізацією ЦРЛ. Про це стало відомо 7 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Рятувальники готові допомагати з дезінфекцією при забезпеченні їх дезінфекторами та засобами індивідуального захисту.





- У вас є розпилювачі, які закуповувались для карантинних блок-постів - використовуйте їх, - порадив мер.





Часу на деконтомізацію лишилось зовсім небагато - до 9 травня.





Загалом, за добу на КПП біля Центральної районної лікарні продезінфікували 15 машин, а з початку карантину - 338. На КПП біля інфекційного відділення за добу продезінфікували 51 автівку, а з початку карантину - 1104.