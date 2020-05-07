За період карантину у Кременчуці побралося у 4 рази більше пар, ніж розлучилося

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 614 Коментарів: 1

За період карантину у Кременчуці побралося у 4 рази більше пар, ніж розлучилося. Про це повідомила очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини Свистун.





У Кременчуці з початку карантину весільний марш пролунав для 65 пар, які заздалегідь подали заяви про укладання шлюбу. Розуміється, що весільні церемонії проходили за спрощеною процедурою, а у молодят був особливий дрес-код – маска та рукавички.





Разом з тим, фахівці органів державної реєстрації актів цивільного стану за цей час засвідчили розлучення 16 подружжів.



