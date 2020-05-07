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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За період карантину у Кременчуці побралося у 4 рази більше пар, ніж розлучилося

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 614 Коментарів: 1

 

Рахунок: 64 проти 16

За період карантину у Кременчуці побралося у 4 рази більше пар, ніж розлучилося. Про це повідомила очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини Свистун.


У Кременчуці з початку карантину весільний марш пролунав для 65 пар, які заздалегідь подали заяви про укладання шлюбу. Розуміється, що весільні церемонії проходили за спрощеною процедурою, а у молодят був особливий дрес-код – маска та рукавички.


Разом з тим, фахівці органів державної реєстрації актів цивільного стану за цей час засвідчили розлучення 16 подружжів.


Закохані можуть подати заяву на реєстрацію шлюбу, не виходячи з дому, за допомогою вебпорталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: прес-служба мерії Кременчука
Теги: брак шлюб развод розлучення карантин ЗАГС РАГС

Коментарі: 1

534
Fox:
Сьогодні, 13:34

А сколько еще детей родится к декабрю-январю.blush


1 0

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