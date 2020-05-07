За період карантину у Кременчуці побралося у 4 рази більше пар, ніж розлучилося. Про це повідомила очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини Свистун.
У Кременчуці з початку карантину весільний марш пролунав для 65 пар, які заздалегідь подали заяви про укладання шлюбу. Розуміється, що весільні церемонії проходили за спрощеною процедурою, а у молодят був особливий дрес-код – маска та рукавички.
Разом з тим, фахівці органів державної реєстрації актів цивільного стану за цей час засвідчили розлучення 16 подружжів.
Закохані можуть подати заяву на реєстрацію шлюбу, не виходячи з дому, за допомогою вебпорталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».