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Надзвичайні новини

Кременчужанина обманули із закордонною поїздкою та залишили без тисячі гривень

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 851 Коментарів: 3

Молодик заплатив за поїздку до Варшави на попутках, але нікуди не поїхав

6 травня до Кременчуцького відділу поліції звернувся 23-річний хлопець, який віддав гроші шахраям. Як повідомили у поліції, молодик перерахував на картку гроші за поїздку до Варшави. Попутника знайшов через сайт BlaBlaCar.


Скасування руху громадського транспорту в Україні на руку шахраям. У сюжеті ТСН розповідають, які несподіванки можуть очікувати на українців, що знаходять попутників через різні ресурси. Зокрема ціна, заявлена в оголошенні, може значно зрости. Повідомити вам про це можуть на пів шляху до пункту призначення. У результаті або виходь на пів дорозі, аби плати в кілька разів більше.


Крім того, водій може обіцяти переїзд у легковику. Натомість в реальності пасажир може добиратися у забитому мікроавтобусі.



1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство афера перевозчики

Коментарі: 3

122
gansit:
Сьогодні, 12:56

Что пора на заработки?

Так они не обманули,карантин,чуть позже попросят доплату.smile


1 1
1 681
Илюха:
Сьогодні, 13:38

відділ полюції

Про що пані редакторка думає? smile

 

[Ой, всьо! Адмінстрація]


2 0
58
Руслана Горгола:
Сьогодні, 14:15

Цитата: Илюха
відділ полюції

Про що пані редакторка думає? smile

 

[Ой, всьо! Адмінстрація]

Не питайтеjoy


0 2

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