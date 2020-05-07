Кременчужанина обманули із закордонною поїздкою та залишили без тисячі гривень

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 851 Коментарів: 3

Молодик заплатив за поїздку до Варшави на попутках, але нікуди не поїхав

6 травня до Кременчуцького відділу поліції звернувся 23-річний хлопець, який віддав гроші шахраям. Як повідомили у поліції, молодик перерахував на картку гроші за поїздку до Варшави. Попутника знайшов через сайт BlaBlaCar.





Скасування руху громадського транспорту в Україні на руку шахраям. У сюжеті ТСН розповідають, які несподіванки можуть очікувати на українців, що знаходять попутників через різні ресурси. Зокрема ціна, заявлена в оголошенні, може значно зрости. Повідомити вам про це можуть на пів шляху до пункту призначення. У результаті або виходь на пів дорозі, аби плати в кілька разів більше.





Крім того, водій може обіцяти переїзд у легковику. Натомість в реальності пасажир може добиратися у забитому мікроавтобусі.







