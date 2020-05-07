Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна13691
Кременчук86
Хворі:
Україна10955
Кременчук59
Вилікувалось:
Україна2396
Кременчук25
Померло:
Україна340
Кременчук2
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу на самоізоляцію прибуло 7 кременчужан: 5 із них - контактні, 2 - повернулися з Польщі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 429

Вони знаходяться на самоізоляції вдома, підтримуючи постійний контакт з сімейними лікарями

За добу на самоізоляцію прибуло 7 кременчужан: 5 із них - контактні, ті які спілкувалися з останнім виявленим хворим, і 2 - повернулися з Польщі. Вони знаходяться на самоізоляції вдома, підтримуючи постійний контакт з сімейними лікарями. Про це 7 квітня повідомив керівник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


З початку карантину у нашому місті на самоізоляції перебувало 757 кременчужан. Станом на 7 травня таких 93. Три людини, які приїхали з-за кордону, знаходяться на обсервації у водолікарні.


Кременчужанку, яка прибула з-за кордону, «здали» сусіди: її помістили на обсервацію до водолікарні
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: самоизоляция самоізоляція карантин

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх