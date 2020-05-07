За добу на самоізоляцію прибуло 7 кременчужан: 5 із них - контактні, 2 - повернулися з Польщі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 429

За добу на самоізоляцію прибуло 7 кременчужан: 5 із них - контактні, ті які спілкувалися з останнім виявленим хворим, і 2 - повернулися з Польщі. Вони знаходяться на самоізоляції вдома, підтримуючи постійний контакт з сімейними лікарями. Про це 7 квітня повідомив керівник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





З початку карантину у нашому місті на самоізоляції перебувало 757 кременчужан. Станом на 7 травня таких 93. Три людини, які приїхали з-за кордону, знаходяться на обсервації у водолікарні.



