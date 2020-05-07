Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна13691
Кременчук86
Хворі:
Україна10955
Кременчук59
Вилікувалось:
Україна2396
Кременчук25
Померло:
Україна340
Кременчук2
Кременчук, Здоров'я

У дитячій лікарні Кременчука запрацював новий сучасний рентгенапарат

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 418 Коментарів: 1

 

Також у медзакладі зробили і капітальний ремонт рентгенкабінету

Для міської дитячої лікарні за кошти міського бюджету придбали сучасний рентгенапарат італійського виробництва (подібного не має жоден лікувальний заклад міста). Як повідомила пресслужба мерії Кременчука, також зробили і капітальний ремонт рентгенкабінету.


Дане обладнання європейської якості замінило апарат, який був встановлений у медичному закладі 39 років тому і працював ще з того часу, коли було збудовано лікарню.


Серед переваг цього багатофункціонального рентгенологічного апарату такі:

  • він цифровий, оснащений сучасним комп’ютером, потужним сканером і принтером, які йшли в комплекті з основним обладнанням;
  • на ньому можна зменшити дозу опромінення, щоб мінімізувати променеве навантаження на маленьких пацієнтів;
  • у комп’ютері зручний інтерфейс, завдяки чому можна дуже добре роздивитися знімок пацієнта та побачити найменші відхилення від норми;
  • платформа апарату рухається, тож травмованому пацієнту не потрібно переміщуватися, його положення для отримання кращої якості змінять за допомогою сучасного обладнання;
  • завдяки цифровим технологіям знімки у гарній якості можна передавати з рентгенкабінету до кабінету лікаря або навіть надсилати електронною поштою, якщо потрібна консультація спеціалістів інших клінік;
  • у комп’ютер заноситься історія хвороби пацієнта і протягом 10 років зберігатимуться його знімки (таким чином, при складних діагнозах можна буде спостерігати динаміку розвитку хвороби).


Лікар-рентгенолог говорить, що маленьких пацієнтів надзвичайно важко стабілізувати у потрібному положенні, щоб отримати якісний знімок, на цьому ж апараті це можливо. Він дозволить лікарям буквально за хвилини ставити правильні діагнози і призначати правильне лікування маленьким пацієнтам, а відповідно зберегти життя і здоров’я дітей.

2
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: детская больница рентгенаппарат рентгенкабинет ремонт

Коментарі: 1

135
Trevak:
Сьогодні, 13:36

А как обстоят дела с сертификацией лаборатории?


4 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх