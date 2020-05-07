У дитячій лікарні Кременчука запрацював новий сучасний рентгенапарат

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 418 Коментарів: 1

Для міської дитячої лікарні за кошти міського бюджету придбали сучасний рентгенапарат італійського виробництва (подібного не має жоден лікувальний заклад міста). Як повідомила пресслужба мерії Кременчука, також зробили і капітальний ремонт рентгенкабінету.





Дане обладнання європейської якості замінило апарат, який був встановлений у медичному закладі 39 років тому і працював ще з того часу, коли було збудовано лікарню.





Серед переваг цього багатофункціонального рентгенологічного апарату такі:

він цифровий, оснащений сучасним комп’ютером, потужним сканером і принтером, які йшли в комплекті з основним обладнанням;

на ньому можна зменшити дозу опромінення, щоб мінімізувати променеве навантаження на маленьких пацієнтів;

у комп’ютері зручний інтерфейс, завдяки чому можна дуже добре роздивитися знімок пацієнта та побачити найменші відхилення від норми;

платформа апарату рухається, тож травмованому пацієнту не потрібно переміщуватися, його положення для отримання кращої якості змінять за допомогою сучасного обладнання;

завдяки цифровим технологіям знімки у гарній якості можна передавати з рентгенкабінету до кабінету лікаря або навіть надсилати електронною поштою, якщо потрібна консультація спеціалістів інших клінік;

у комп’ютер заноситься історія хвороби пацієнта і протягом 10 років зберігатимуться його знімки (таким чином, при складних діагнозах можна буде спостерігати динаміку розвитку хвороби).





Лікар-рентгенолог говорить, що маленьких пацієнтів надзвичайно важко стабілізувати у потрібному положенні, щоб отримати якісний знімок, на цьому ж апараті це можливо. Він дозволить лікарям буквально за хвилини ставити правильні діагнози і призначати правильне лікування маленьким пацієнтам, а відповідно зберегти життя і здоров’я дітей.