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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці складуть топ магазинів-порушників карантинних вимог

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 777 Коментарів: 5

Всього за добу обстежили 579 об'єктів торгівлі, до 145 з них виникли запитання

За минулу добу «коронавірусний батальйон» обстежив 579 об'єктів торгівлі, 145 з них зробили зауваження, а 25 - мали серйозні порушення. Про це 2 червня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила керівник управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк.


- Були випадки ігнорування маскового режиму відвідувачами, - розповіла Жорняк. - З ними зараз дуже важко говорити, вони не реагують на зауваження, але продавці все ж намагаються до них достукатися. Але без масок-рукавичок-окулярів бувають і продавці - 5 зауважень за добу було до продавців мережі «АТБ».


- Дайте три найгірші «АТБ» та «Маркетопти» - передамо керівництву мереж. Там розслабилися деякі керівники магазинів. Ми бачимо як вони працюють, - попросив Віталій Малецький.


Основні порушення у магазинах:

  • відсутність сертифікатів на дезінфектори;
  • не проведення температурного скринінгу;
  • відсутність засобів індивідуального захисту;
  • не дотримання соціальної дистанції.


0
Автор: Руслана Горгола
Теги: торговля карантин

Коментарі: 5

1 283
inattentive:
Сьогодні, 14:50

Все большие маркеты по любому нарушают два пункта.


2 0
124
marinochka__30:
Сьогодні, 15:12

может тогда все будут правильно соблюдать правила безопасности!


1 5
203
gansit:
Сьогодні, 15:33

Может хватить кошмарить людей?

Что дает сертификат?Только Вам на карман.

Что дает ваш скрининг?Ничё только добавляет вам пафосу.За 3 месяца не один из магазинов не выявил покупателя с температурой.

Что дает дистанция в магазинах и таже дистанция в маршрутках?

Ну так разве маразмом не попахивает?

Или это способ получать конвертики?


5 3
215
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 15:55

Сертификат подтверждает, что дезинфектор не набодяжили прямо в магазине и он безопасен для людей! В АТБ вообще они моющими воняют


1 2
115
Piton78:
Сьогодні, 16:23

Цікаво а ТОП по товщині конвертика Віталька вже склав?


0 0

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