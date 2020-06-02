У Кременчуці складуть топ магазинів-порушників карантинних вимог

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 777 Коментарів: 5

Всього за добу обстежили 579 об'єктів торгівлі, до 145 з них виникли запитання

За минулу добу «коронавірусний батальйон» обстежив 579 об'єктів торгівлі, 145 з них зробили зауваження, а 25 - мали серйозні порушення. Про це 2 червня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила керівник управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк.





- Були випадки ігнорування маскового режиму відвідувачами, - розповіла Жорняк. - З ними зараз дуже важко говорити, вони не реагують на зауваження, але продавці все ж намагаються до них достукатися. Але без масок-рукавичок-окулярів бувають і продавці - 5 зауважень за добу було до продавців мережі «АТБ».





- Дайте три найгірші «АТБ» та «Маркетопти» - передамо керівництву мереж. Там розслабилися деякі керівники магазинів. Ми бачимо як вони працюють, - попросив Віталій Малецький.





Основні порушення у магазинах:

відсутність сертифікатів на дезінфектори;

не проведення температурного скринінгу;

відсутність засобів індивідуального захисту;

не дотримання соціальної дистанції.



