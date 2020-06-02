Беременных кременчужанок будут тестировать (ИФА и ПЦР) бесплатно

Сьогодні, 14:46 Переглядів: 397 Коментарів: 1

Руководитель горздрава сказал – ресурс для этого есть

Беременные кременчужанки будут проходить ИФА и ПЦР-тестирования бесплатно. Об этом сообщил руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа на заседании противоэпидемического штаба 2 июня.



В условиях коронавирусной эпидемии в Украине, для определенных групп населения ИФА и ПЦР-тестирование стало обязательным. МОЗ издал Приказ № 1227, в котором есть перечень всех групп, имеющих право на первоочередное безоплатное тестирование. Беременные не попали в этот список. Соответственно, бесплатно их тестировать не будут.



Но 26 мая мэр Кременчуга предложил сделать тестирование для кременчужанок бесплатным. Руководитель горздрава пообещал, что это возможно, и управление найдет на это деньги в бюджете.



2 июня «ТелеграфЪ» спросил, будет ли ИФА и ПЦР-тестирование для беременных кременчужанок бесплатным или им придется платить за исследования в больнице «Приднепровской»?



Руководитель горздрава Середа ответил:





– Звичайно для вагітних це буде безкоштовне тестування, і на це є ресурс у нашому перинатальному центрі*.





*Кременчугская лаборатория, выполняющая ПЦР и ИФА-тестирования, находится в городском перинатальном центре.