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Майже 58 тисяч випадків перевищення швидкості в Києві та в області зафіксували камери за першу добу роботи

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 475 Коментарів: 2

 

Один із водіїв «летів» Києвом на швидкості 208 км/год

57 880 тисяч випадків перевищення швидкості на території Києва та області зафіксувала система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. Про це повідомляє Патрульна поліція України.


За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, за перші 17 годин роботи системи визначилися лідери з перевищення швидкості. Ним виявилися водій за кермом Mercedes, який їхав Києвом зі швидкістю 208 км/год, та керманич BMW, який проїхав 3 камери поспіль зі швидкістю 200 км/год. Водій отримає 3 штрафи.


Нагадаймо, в Україні запрацювала система автофіксації порушень на дорозі.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ПДД

Коментарі: 2

4 349
Туся:
Сьогодні, 16:01

 Які три  штрафи. таких їздунів треба взагалі гнати з дороги.  хай сам розбивається, а от як безвинних водіїв зачепить на дорозі!!!!


7 0
414
БРАТ:
Сьогодні, 16:54

необхідно відмінити знижку 50% відсотків... і бюджет "підзаробить", і по гаманцям водіїв трішки більше вдарить...

Хоча для власниці Ауді Q7 вартість якої ого-го- ці 125 грн- це просто капля..


1 0

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