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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В Кременчуге ИФА-тестирование для беременных хотят сделать бесплатным

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 529 Коментарів: 2

 

Беременные не попали в список Минздрава на ИФА и ПЦР-тестирование

Мэр предложил сделать бесплатным ИФА-тестирование (тест на антитела к коронавирусу) для беременных кременчужанок. Он поручил руководителю горздрава подготовить проект соответствующего решения. Об этом мэр сообщил на заседании противоэпидемического штаба 26 мая:


– Ми можемо включити пологовий будинок до переліку, щоб породілля не платили за ІФА-тестування? У Кременчуці пологовий будинок підтримують, думаю, ми можемо це зробити, – сказал Малецкий.


Руководитель горздрава Середа подтвердил, что это возможно.


ИФА – новый тренд в борьбе с COVID-19. Иммуноферментный анализ (ИФА) позволяет определить количество антител к коронавирусу в человеческом организме. И таким образом выяснить, переболел ли пациент уже Covid-19 бессимптомно и есть ли у него иммунитет к коронавирусу.


Минздрав опубликовал перечень групп населения, имеющих право на бесплатное ИФА-тестирование – список можно посмотреть здесь.


Беременных в перечне МОЗ нет. Это значит, что им не будут делать ни ИФА, ни ПЦР-тесты бесплатно просто потому, что они беременны.


Но если кременчугская команда власти примет на местном уровне соответствующее решение и выделит деньги из городского бюджета, беременных кременчужанок смогут тестировать, причем бесплатно. И они смогут узнать, переболели ли они Covid-19 и есть ли у них иммунитет к заболеванию.


По поводу возможных расходов городского бюджета. Ранее руководитель горздрава сообщил, что ИФА-тест на один иммуноглобулин стоит 50 гривен, на два иммуноглобулина – 100 гривен.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: беременность коронавирус Covid-19 ИФА-тесты лаборатория Кременчуг

Коментарі: 2

4 494
Solenoid:
Сьогодні, 15:44

Ну хотеть и сделать - это разные вещи. Лично я сомневаюсь что будет что-то бесплатное. Хоть что-то, но платить будут. Те же "добровольные" взносы.


3 1
204
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 17:35

Было бы очень хорошо!


0 4

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