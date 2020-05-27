В Кременчуге ИФА-тестирование для беременных хотят сделать бесплатным

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 529 Коментарів: 2

Беременные не попали в список Минздрава на ИФА и ПЦР-тестирование

Мэр предложил сделать бесплатным ИФА-тестирование (тест на антитела к коронавирусу) для беременных кременчужанок. Он поручил руководителю горздрава подготовить проект соответствующего решения. Об этом мэр сообщил на заседании противоэпидемического штаба 26 мая:





– Ми можемо включити пологовий будинок до переліку, щоб породілля не платили за ІФА-тестування? У Кременчуці пологовий будинок підтримують, думаю, ми можемо це зробити, – сказал Малецкий.



Руководитель горздрава Середа подтвердил, что это возможно.



ИФА – новый тренд в борьбе с COVID-19. Иммуноферментный анализ (ИФА) позволяет определить количество антител к коронавирусу в человеческом организме. И таким образом выяснить, переболел ли пациент уже Covid-19 бессимптомно и есть ли у него иммунитет к коронавирусу.





Минздрав опубликовал перечень групп населения, имеющих право на бесплатное ИФА-тестирование – список можно посмотреть здесь.





Беременных в перечне МОЗ нет. Это значит, что им не будут делать ни ИФА, ни ПЦР-тесты бесплатно просто потому, что они беременны.





Но если кременчугская команда власти примет на местном уровне соответствующее решение и выделит деньги из городского бюджета, беременных кременчужанок смогут тестировать, причем бесплатно. И они смогут узнать, переболели ли они Covid-19 и есть ли у них иммунитет к заболеванию.





По поводу возможных расходов городского бюджета. Ранее руководитель горздрава сообщил, что ИФА-тест на один иммуноглобулин стоит 50 гривен, на два иммуноглобулина – 100 гривен.