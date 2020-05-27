Вибух у кар'єрі біля Кременчука: поліція відкрила кримінальне провадження

Кременчуцьким районним відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Про це повідомили у Кременчуцькому відділі поліції.
Кримінальне провадження відкрили після вибуху у Малокохнівському гранітному кар'єрі, що сталося вчора, 26 травня.
Також до поліції звернулися мешканці району як по факту вибуху, так і через пошкодження склопакетів. Заяви зареєстровані. Районна поліція буде розслідувати даний факт.
Стаття 272. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою
1. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -
карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.