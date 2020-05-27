Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.05.2020 10:40
Підтверджені:
Україна21905
Кременчук107
Хворі:
Україна13252
Кременчук6
Одужало:
Україна7995
Кременчук97
Померло:
Україна658
Кременчук4
Надзвичайні новини

Вибух у кар'єрі біля Кременчука: поліція відкрила кримінальне провадження

Сьогодні, 14:47 Переглядів: 3 635 Коментарів: 2

 

До поліції звернулися кілька мешканців району, в яких пошкоджено майно

Кременчуцьким районним відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Про це повідомили у Кременчуцькому відділі поліції.


Кримінальне провадження відкрили після вибуху у Малокохнівському гранітному кар'єрі, що сталося вчора, 26 травня.


Також до поліції звернулися мешканці району як по факту вибуху, так і через пошкодження склопакетів. Заяви зареєстровані. Районна поліція буде розслідувати даний факт.


Стаття 272. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою


1. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -


карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

8
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: взрыв карьер

Коментарі: 2

1 161
s2e7r8g:
Сьогодні, 15:50

...якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, - карається штрафом від 1700 до 3400 грн або виправними роботами на строк до двох років,...

Короче расходимся, за разбитые стеклопакеты никому ничего не будет, даже штрафа.


12 2
4 494
Solenoid:
Сьогодні, 15:52

Абсолютно в точку. Никому и никогда не выплачивают, уроды. Это как и сякие облэнерго, когда 380 пускают в сеть, а потом посылают людей у которых техника погорела.


20 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх