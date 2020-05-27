Вибух у кар'єрі біля Кременчука: поліція відкрила кримінальне провадження

Сьогодні, 14:47 Переглядів: 3 635 Коментарів: 2

До поліції звернулися кілька мешканців району, в яких пошкоджено майно

Кременчуцьким районним відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Про це повідомили у Кременчуцькому відділі поліції.





Кримінальне провадження відкрили після вибуху у Малокохнівському гранітному кар'єрі, що сталося вчора, 26 травня.





Також до поліції звернулися мешканці району як по факту вибуху, так і через пошкодження склопакетів. Заяви зареєстровані. Районна поліція буде розслідувати даний факт.





Стаття 272. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою





1. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -





карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.





2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -





карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.