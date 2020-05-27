Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.05.2020 10:40
Підтверджені:
Україна21905
Кременчук107
Хворі:
Україна13252
Кременчук6
Одужало:
Україна7995
Кременчук97
Померло:
Україна658
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві водій «ГАЗелі» заднім ходом наїхав на пенсіонерку - вона загинула

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 1 338

Чоловік за кермом машини намагався заїхати до критого ринку

Сьогодні вранці, 27 травня, місцеві мешканці повідомили до поліції Полтави про ДТП. Попередньо встановили, що аварія сталася поблизу будинку №33 на вулиці Шевченка, - інформує відділ комунікації поліції Полтавщини. 


За кермом автомобілю марки «ГАЗ-3302» перебував 22-річний водій (1998 р.н. - автор). Він рухався заднім ходом при заїзді до критого ринку та наїхав на 68-річну полтавку (1952 р.н. - автор). Унаслідок цього жінка загинула на місці.


Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).


Обставини та причини ДТП встановлюються. 

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Полтава пенсіонерка смертельное ДТП

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх