У Полтаві водій «ГАЗелі» заднім ходом наїхав на пенсіонерку - вона загинула

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 1 338

Чоловік за кермом машини намагався заїхати до критого ринку

Сьогодні вранці, 27 травня, місцеві мешканці повідомили до поліції Полтави про ДТП. Попередньо встановили, що аварія сталася поблизу будинку №33 на вулиці Шевченка, - інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





За кермом автомобілю марки «ГАЗ-3302» перебував 22-річний водій (1998 р.н. - автор). Він рухався заднім ходом при заїзді до критого ринку та наїхав на 68-річну полтавку (1952 р.н. - автор). Унаслідок цього жінка загинула на місці.





Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).





Обставини та причини ДТП встановлюються.