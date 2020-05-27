У 50 життя лише починається: кременчужанка Ніна Коваленко мріє підкорити Париж марафоном

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 076 Коментарів: 1

Жінка розповіла «Телеграфу», як її на «наркотик» підсадив син, а також про те, що мріє підкорити Париж

Енергійна, непосидюча, з величезними планами підкорити Париж. Саме такою є героїня нашого матеріалу - 64-річна кременчужанка Ніна Коваленко. Жінка зізнається, що в молодості не займалася спортом, вже після 50 років вирішила ходити на пілатес і лише три роки тому відкрила для себе біг. На цей «наркотик» жінку підсадив її син Олексій.





Олексій та Ніна Коваленки





- Біг - як наркотик. Якщо ти місяці два побігав, то вже без нього не можеш. Це як любов до кави, коли звик пити щодня, так само і з бігом: вже не можеш без нього. Якщо після напівмарафону кілька днів дається на відновлення, то для мене дуже важко чекати дні, коли я знову побіжу.

У мене син почав займатися бігом, а потім тріатлоном. Я думаю: «Боже, як вони долають такі дистанції: біжать 42 км, пливуть та ще й на велосипеді. Як може людина таке витримати, давай і я спробую, чи зможе людина витримати такі навантаження – виходить, що може». Головне захотіти, – розповіла Ніна.



Ніна без проблем долає дистанцію напівмарафону, а це 21 км, за 2 години 5 хвилин! Жінка для себе розпочинала дистанцію з двох кілометрів й за два місяці поступово збільшила до 10 км. Свої перші 10 км Ніна Коваленко пробігла у Харкові.





Тренування проходили через день на артскладах, а зараз її можна помітити у Придніпровському парку.





- Важкий був для мене забіг. Коли я розпочинала бігати – впала та зламала руку у передпліччі. Вийшла невелика перерва й довелося знову починати спочатку. Якщо тренування регулярні, чотири рази на тиждень, то поступово набирається темп, витривалість, й 10 км відчувається, як на початку два кілометри, – поділилася своїми спостереженнями кременчужанка.







Перший напівмарафон (21 км 100 метрів) Ніна пробігла у Будапешті з результатом 2.26 години, минулого року у Львові долала цю дистанцію за 2.24 години, у жовтні в Словаччині – 2.10 години. Нещодавно у Кременчуці Ніна Коваленко встановила власний рекорд – 2 години 5 хвилин та 42 секунди.





- Під час щоденних тренувань у сина та його друзів темп бігу був 5 – 5.30 хвилини за один кілометр. Що я зможу досягнути такої цифри, у мене навіть в думках не було. Це було щось неймовірне. Для мене люди з таким темпом вважалися залізними. А зараз останній напівмарафон пробігла з середнім темпом 5.38. Раніше я заздрила тим людям, які швидко бігали та долали такі дистанції, - зізналася Ніна. – Коли я розпочинала бігати, у мене був середній темп 6.40 хвилини.







Травневий клубний напівмарафон став четвертим в житті Ніни. Тепер жінка мріє здолати марафон у Парижі, а це аж 42 кілометри. Змагання через коронавірус перенесли на жовтень, і планується, що участь у ньому візьмуть близько 50 тисяч осіб.