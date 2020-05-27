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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині працівниця банку крала гроші з карток та брала на клієнтів кредити

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 2 138 Коментарів: 7

Орієнтований розмір збитку - 40 тисяч гривень

Правоохоронці викрили у незаконній діяльності працівницю одного з банків у Полтавській області. Завдяки доступу до банківської системи (зокрема, до онлайн-банкінгу) 29-річна жінка без відома клієнтів змінювала фінансові номери, прив’язані до їх карткових рахунків, на інші. Потім або виводила клієнтські гроші на рахунки, до яких мала доступ, або оформляла онлайн-кредити. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.


За попередньою оцінкою, орієнтований розмір матеріальної шкоди становить близько 40 тисяч гривень. Поліція розшукує інших потерпілих від рук шахрайки.


Під час санкціонованих обшуків поліція вилучила ряд речових доказів, що підтверджують її причетність до незаконної діяльності.


Жінці повідомили про підозру у порушенні двох кримінальних статей: незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків (ч. 1, 2 ст. 200) та шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190). Тривають слідчі дії.


Якщо суд визнає працівницю банку винною, їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство банковская карта банк

Коментарі: 7

216
cheh_a:
Сьогодні, 14:28

лихо 

хорошо что похватились

 


7 0
191
gansit:
Сьогодні, 14:31

Цитата: cheh_a

лихо 

хорошо что похватились

 

А толку,кредиты  людям не закроют,а через некоторое время коллекторы начнут кашмарить.


5 2
216
cheh_a:
Сьогодні, 14:59

в судовом порядке все закроют


3 2
857
Angel737:
Сьогодні, 15:10

Мдааа!

Я в шоке.

Не ну ладно, если бы речь ишла за +40 лямов,

шоб это всё к примеру провернуть за 1 - 2 дня + пластическая операция + новый паспорт, я бы ещё как-то понял.

Ну а тут, за +40 тыщ., в тюрьму ?!

Какой-то нынче преступник, вообщем неумный пошёл!!!


5 0
4 809
КАПУША:
Сьогодні, 15:10

Цитата: cheh_a

в судовом порядке все закроют

Але спочатку повинно буде завершитись слідство, потім суд, де її по всім випадкам визнають винною. А це час, відсотки будуть нараховуватись. І ще не відомо, чим суд скінчиться


3 0
4 494
Solenoid:
Сьогодні, 15:47

Ну и кто-то ещё удивляется, что данные о карте и владельце уходят налево?


5 0
600
Tamara:
Сьогодні, 16:22

Цитата: Angel737

Мдааа!

Я в шоке.

Не ну ладно, если бы речь ишла за +40 лямов,

шоб это всё к примеру провернуть за 1 - 2 дня + пластическая операция + новый паспорт, я бы ещё как-то понял.

Ну а тут, за +40 тыщ., в тюрьму ?!

Какой-то нынче преступник, вообщем неумный пошёл!!!

Можливо, це був тільки початок ії діяльності. 

 


2 0

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