На Полтавщині працівниця банку крала гроші з карток та брала на клієнтів кредити

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 2 138 Коментарів: 7

Правоохоронці викрили у незаконній діяльності працівницю одного з банків у Полтавській області. Завдяки доступу до банківської системи (зокрема, до онлайн-банкінгу) 29-річна жінка без відома клієнтів змінювала фінансові номери, прив’язані до їх карткових рахунків, на інші. Потім або виводила клієнтські гроші на рахунки, до яких мала доступ, або оформляла онлайн-кредити. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





За попередньою оцінкою, орієнтований розмір матеріальної шкоди становить близько 40 тисяч гривень. Поліція розшукує інших потерпілих від рук шахрайки.





Під час санкціонованих обшуків поліція вилучила ряд речових доказів, що підтверджують її причетність до незаконної діяльності.





Жінці повідомили про підозру у порушенні двох кримінальних статей: незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків (ч. 1, 2 ст. 200) та шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190). Тривають слідчі дії.





Якщо суд визнає працівницю банку винною, їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.