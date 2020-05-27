З 29 травня у Кременчуці розпочнуть проводити ІФА-дослідження на антитіла до коронавірусу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 209 Коментарів: 6

У той же час кременчужанам не рекомендують купувати експрес-тести в аптеках та робити їх у приватному порядку

З п'ятниці, 29 травня, у Кременчуці розпочнуть робити ІФА-дослідження на імуноглобулін М, тобто на наявність антитіл до коронавірусу, точність таких тестів складає 90%. Про це розповів керівник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Також він додав, що у кількох приватних аптеках нашого міста продають експрес-тести виробництва Китаю та України, їх вартість становить від 420 до 500 грн, але кременчужанам не радять їх купувати.





- Медики не рекомендують використовувати експрес-тести у приватному порядку. Якщо потрібно буде, ваш сімейний лікар, у яких у всіх є експрес-тести у власних кабінетах, він вам проведе експрес-діагностику, - сказав Максим Середа.



Справа в тому, що ці тести не надто точні, вони не дають необхідного результату – по факту їх точність повинна бути більшою, ніж 75%, але на практиці показує менше 20%.



Тому мер Кременчука Віталій Малецький звернувся до кременчужан та порадив їм не витрачати на експрес-тести гроші, якщо людина хоче перевірити наявність антитіл до коронавірусу або має підозру на інфікування ним, треба звернутися до свого лікаря, той зробить направлення на ПЛР- або ІФА-тестування.





- Треба звернутися до сімейного лікаря і пояснити, чому такі побоювання є у людини, можливо, це був якийсь контакт з підтвердженим випадком або з непідтвердженим, але з людиною, яка приїхала з-за кордону, тоді дійсно лікар прийме рішення, - підсумував Максим Середа.