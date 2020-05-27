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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

З 29 травня у Кременчуці розпочнуть проводити ІФА-дослідження на антитіла до коронавірусу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 209 Коментарів: 6

 

У той же час кременчужанам не рекомендують купувати експрес-тести в аптеках та робити їх у приватному порядку

З п'ятниці, 29 травня, у Кременчуці розпочнуть робити ІФА-дослідження на імуноглобулін М, тобто на наявність антитіл до коронавірусу, точність таких тестів складає 90%. Про це розповів керівник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Також він додав, що у кількох приватних аптеках нашого міста продають експрес-тести виробництва Китаю та України, їх вартість становить від 420 до 500 грн, але кременчужанам не радять їх купувати.


- Медики не рекомендують використовувати експрес-тести у приватному порядку. Якщо потрібно буде, ваш сімейний лікар, у яких у всіх є експрес-тести у власних кабінетах, він вам проведе експрес-діагностику, - сказав Максим Середа.


Справа в тому, що ці тести не надто точні, вони не дають необхідного результату – по факту їх точність повинна бути більшою, ніж 75%, але на практиці показує менше 20%.


Тому мер Кременчука Віталій Малецький звернувся до кременчужан та порадив їм не витрачати на експрес-тести гроші, якщо людина хоче перевірити наявність антитіл до коронавірусу або має підозру на інфікування ним, треба звернутися до свого лікаря, той зробить направлення на ПЛР- або ІФА-тестування.


- Треба звернутися до сімейного лікаря і пояснити, чому такі побоювання є у людини, можливо, це був якийсь контакт з підтвердженим випадком або з непідтвердженим, але з людиною, яка приїхала з-за кордону, тоді дійсно лікар прийме рішення, - підсумував Максим Середа.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: pravda.com.ua
Теги: экспресс-тесты ПЦР тестирование ИФА-тестирование коронавірус коронавирус

Коментарі: 6

539
Fox:
Сьогодні, 13:14

Ну да, китайские аптечные тесты неточные. В тестах "от Середы" точность 90%. Гарантия, что попадем в 10% погрешности. И с кого спрос? Поэтому нечего выбрасывать деньги на очередной "развод" населения.

 

И что с того, если определят в крови антитела? У тех, кто переболел коронавирусом, иммунитет появляется не всегда. Кроме того, вирус быстро мутирует, поэтому, если пациент был инфицирован любым штаммом коронавируса, нет гарантий, что он не заболеет повторно или не заразится новым штаммом.


9 1
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andre2102:
Сьогодні, 13:20

ну вот Середа и Малецкий решили мир (спасти)очередной развод от гранатовой шайки


6 1
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Piton78:
Сьогодні, 13:28

Які співчутливі, не радять купувати в аптеках, краще несіть свої грошики нам а ми вже знаємо куди їх подіти все таки вибори на носі! А те що неточність є так за це всеодно ніхто відповідати не буде! Якось це попахує черговим розводняком!


5 2
191
gansit:
Сьогодні, 14:11

Цитата: Piton78

Які співчутливі, не радять купувати в аптеках, краще несіть свої грошики нам а ми вже знаємо куди їх подіти все таки вибори на носі! А те що неточність є так за це всеодно ніхто відповідати не буде! Якось це попахує черговим розводняком!

Прям с языка сняли,и добавить нечего.


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329
Кавоман:
Сьогодні, 14:48

Цитата: Piton78

Які співчутливі, не радять купувати в аптеках, краще несіть свої грошики нам а ми вже знаємо куди їх подіти все таки вибори на носі! А те що неточність є так за це всеодно ніхто відповідати не буде! Якось це попахує черговим розводняком!

А в чому проблема? Якщо вас не влаштовують тести з точністю 90% за 50-100 грн., то ви звичайно можете купити тести в аптеці за 420-500 грн. з точністю 20%. Ніхто ж не забороняє.


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205
vortex:
Сьогодні, 17:07

Цитата: Fox
Кроме того, вирус быстро мутирует, поэтому, если пациент был инфицирован любым штаммом коронавируса, нет гарантий, что он не заболеет повторно или не заразится новым штаммом.

 

Гарантий нет, но пока что повторных случев заболевания (именно заболевания, а не показаний ПЦР) не было(я не слышал). Но слышал, что проводили эксперимент где-то. Взяли антитела из крови человека который несколько лет назад болел коронавирусом (другим) и они убили covid-19. Пересказал на словах, подробностей эксперимента не знаю - погуглите. Гипотеза о том что какой-то мутировавший covid-19 вирус может опять заразить - всего лишь гипотеза и пока что этому подтверждения я не слышал(может кто-то слышал - поделитесь инфой)


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