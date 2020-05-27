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Кременчук, Воины света

Помер АТОвець з Кременчука Акопян Авєтік, який звільняв Авдіївку

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 1 699

 

Коли і де відбудеться прощання повідомлять пізніше

Сьогодні вранці, 27 травня, після довготривалої хвороби помер учасник АТО Акопян Авєтік. Свою військову службу у зоні АТО проходив у складі 72 бригади. Про це повідомляє кременчужанин Леонід Харченко. 


- У 2017 році, під час намагання проросійських сил захопити українське місто Авдіївку, Акопян Авєтік за проявлені мужність та героїзм був нагороджений медаллю «За оборону Авдіївки». На жаль, нам не вдалося зібрати необхідну суму для проведення операції у Києві і після довготривалої боротьби серце захисника України зупинилося. Царство Небесне Герою! Про час та місце поховання повідомимо пізніше, - зауважив Леонід Харченко. 


Нужна помощь АТОшнику, который освобождал Авдеевку
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Автор: Альона Душенко
Теги: воины света умер АТОшник

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