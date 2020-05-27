Помер АТОвець з Кременчука Акопян Авєтік, який звільняв Авдіївку

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Коли і де відбудеться прощання повідомлять пізніше

Сьогодні вранці, 27 травня, після довготривалої хвороби помер учасник АТО Акопян Авєтік. Свою військову службу у зоні АТО проходив у складі 72 бригади. Про це повідомляє кременчужанин Леонід Харченко.





- У 2017 році, під час намагання проросійських сил захопити українське місто Авдіївку, Акопян Авєтік за проявлені мужність та героїзм був нагороджений медаллю «За оборону Авдіївки». На жаль, нам не вдалося зібрати необхідну суму для проведення операції у Києві і після довготривалої боротьби серце захисника України зупинилося. Царство Небесне Герою! Про час та місце поховання повідомимо пізніше, - зауважив Леонід Харченко.



