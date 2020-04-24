Срочно нужна помощь АТОшнику, который освобождал Авдеевку

Кременчужанину Аветику Акопяну (1973 г. р.) необходима помощь на проведение операции по удалению опухоли мозга. По словам дяди, Анушавана Степаняна, Аветик в апреле стал жаловаться на головные боли, а после проведения МРТ-диагностики стало ясно, что у него опухоль. Кременчугские врачи сразу сказали, что необходимо обращаться в Киев. В Киеве семье выставили счёт на 134,9 тыс грн.
Состояние Аветика ухудшается с каждым днём.
Аветик Акопян – АТОшник, демобилизовался в 2017-ом году. Имеет медаль за освобождение Авдеевки.
Вы можете помочь солдату и его семье:
Банковская карта (ПриватБанк) мамы: 5168 7573 9883 3105 (Акопян Мария)
Телефон дяди: (068) 567-90-30