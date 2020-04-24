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Кременчуг, Благотворительность

Срочно нужна помощь АТОшнику, который освобождал Авдеевку

Сегодня, 16:01 Просмотров: 1 341 Комментариев: 1

 

У Аветика Акопяна диагностировали опухоль мозга – на операцию необходимо 134,9 тыс грн

Кременчужанину Аветику Акопяну (1973 г. р.) необходима помощь на проведение операции по удалению опухоли мозга. По словам дяди, Анушавана Степаняна, Аветик в апреле стал жаловаться на головные боли, а после проведения МРТ-диагностики стало ясно, что у него опухоль. Кременчугские врачи сразу сказали, что необходимо обращаться в Киев. В Киеве семье выставили счёт на 134,9 тыс грн.  

 

Состояние Аветика ухудшается с каждым днём.


  

 


 


Аветик Акопян – АТОшник, демобилизовался в 2017-ом году. Имеет медаль за освобождение Авдеевки.


 


 


Вы можете помочь солдату и его семье:


Банковская карта (ПриватБанк) мамы: 5168 7573 9883 3105 (Акопян Мария)

Телефон дяди: (068) 567-90-30

4
Автор: solod
Теги: благотворительность АТОшник операция

Комментарии: 1

326
Pereselenets:
Сегодня, 18:56

Надо помочь


1 0

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