У Полтаві керуючу «АТБ» оштрафували на 34 тисячі гривень через натовп в супермаркеті

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30 квітня Київський районний суд Полтави оштрафував на 34 тисячі гривень керуючу супермаркетом «АТБ» за порушення карантинних умов, які зафіксували 17 квітня цього року. У торговельному залі магазину на вулиці Великотирнівській працівники поліції зафіксували значне скупчення людей. За це на керуючу склали протокол за порушення ст. 44-3 КУпАП.





Сама жінка на судове засідання не з'явилася. У письмових поясненнях зазначила, що в той день до магазину привозять соціальний хліб, а тому зібралося багато відвідувачів магазину.





Суд визнав керуючу винною. Крім 34-тисячного штрафу, жінка має заплатити 420 гривень судового збору.





Постанова може бути оскаржена.





Текст постанови тут.