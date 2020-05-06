Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 06.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна13184
Кременчук85
Хворі:
Україна10760
Кременчук73
Вилікувалось:
Україна2097
Кременчук10
Померло:
Україна327
Кременчук2
Надзвичайні новини, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

У Полтаві керуючу «АТБ» оштрафували на 34 тисячі гривень через натовп в супермаркеті

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 178

Скупчення спровокував соціальний хліб

30 квітня Київський районний суд Полтави оштрафував на 34 тисячі гривень керуючу супермаркетом «АТБ» за порушення карантинних умов, які зафіксували 17 квітня цього року. У торговельному залі магазину на вулиці Великотирнівській працівники поліції зафіксували значне скупчення людей. За це на керуючу склали протокол за порушення ст. 44-3 КУпАП.


Сама жінка на судове засідання не з'явилася. У письмових поясненнях зазначила, що в той день до магазину привозять соціальний хліб, а тому зібралося багато відвідувачів магазину.


Суд визнав керуючу винною. Крім 34-тисячного штрафу, жінка має заплатити 420 гривень судового збору.


Постанова може бути оскаржена.


Текст постанови тут.

0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Полтава супермаркет карантин админпротокол штраф

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх