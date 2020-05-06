Кременчужанам нагадали, як отримати допомогу з часткового безробіття

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 0

У Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості нагадали, як отримати допомогу з часткового безробіття під час карантину, яка передбачена ст. 47-1 Закону України «Про зайнятість населення» та Постановою КМУ № 306 «Про затвердження розміру, порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину» від 22.04.2020 р.



ТЪ раніше вже писав, як отримати цей вид допомоги. Проте на момент внесення змін до ЗУ «Про зайнятість населення», зокрема, нової статті 47-1, було передбачено, що роботодавець, який подає заяву на допомогу працівникам з часткового безробіття, має займатися виробництвом. Тепер це обмеження зняте: слово «виробництво» у новій редакції ст. 47-1 замінили на «діяльність» - тобто ВР розширила коло бізнесу, який може претендувати на даний вид допомоги. Далі — роз'яснення Кременчуцького МЦРЗ щодо умов отримання допомоги з часткового безробіття.



Для кого передбачена допомога?

Цією Постановою визначено механізм надання допомоги суб’єктам малого та середнього підприємництва для виплати її працівникам (за винятком осіб, які отримують пенсію та працюють за сумісництвом) у разі втрати ними частини зарплати внаслідок зупинення (скорочення) діяльності.



Який розмір та термін надання допомоги?

Постановою визначено розмір допомоги по частковому безробіттю за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку 2/3 тарифної ставки, але не більше розміру мінімальної зарплати.





Допомога надаватиметься на період карантину, а також протягом 30 днів після його завершення.





Куди та з якими документами слід звернутись?

Для отримання допомоги роботодавець звертається до Кременчуцького МРЦЗ протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності та має надати такі документи:

Заяву у довільній формі (у якій також зазначається інформація про належність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва, та до якої додаються копії підтверджуючих документів, завірених в установленому порядку, щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за календарний рік, що передує року подання до територіального органу документів, передбачених цим пунктом);

Засвідчену роботодавцем копію наказу із зазначенням дати початку зупинення(скорочення) діяльності;

Відомості про працівників (П. І. Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків);

Довідку про сплату ЄСВ за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності, виданою ДПС.





Рішення про надання допомоги





Рішення про надання допомоги приймається Полтавським ОЦЗ протягом 3-х робочих днів. Після цього у 3-денний строк укладається договір, в якому визначаються права та обов’язки сторін.





Телефони для довідок:

(0536)75-88-23 та (067)556-48-25 (для роботодавців);

(0536)75-88-31; (0536)75-88-32 та (067)556-29-68 (для безробітних).