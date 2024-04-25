Що пов’язує людину з команди Віталія Малецького з виданням, яке публікує фейки про опонентів

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 354

Автозаводський райсуд Кременчука розпочав розгляд позовної заяви про поширення недостовірної інформації проти родини депутата міської ради Богдана Лазоренка. У 2022 році на сайті «Кременчук Тудей» з’явився матеріал, у якому родину Лазоренків називали «агентами кремля» та публікували неправдиву інформацію. «Кременчук Тудей» вже програв подібну справу ексвіцемеру Геннадію Музиці. До слова, представники інтернет-видання без редакційної адреси та ліцензії жодного разу не з’явилися на судове засідання. Те ж сталося і сьогодні. В Автозаводський райсуд Кременчука з’явилися лише позивачі, їх адвокат та представники місцевих ЗМІ. Про результати першого засідання чергової справи проти «Кременчук Тудей», та який стосунок до незареєстрованого видання має чинний чиновник, читайте у матеріалі

Сьогодні, 25 квітня, Автозаводський районний суд міста Кременчук розпочав розгляд справи родини депутата міської ради Богдана Лазоренка проти інтернет-видання «Кременчук Тудей». У позовній заяві сторона обвинувачення вказує на неправдивість публікації матеріалу, датованого 2022 роком.

— Там були поширені недостовірні відомості щодо мене. Мене було названо агентом кремля, агентом Путіна, а також, аналогічні вислови були розповсюджені щодо членів моєї родини, — розповів позивач у справі Богдан Лазоренко.

До слова, аналогічну справу нещодавно виграв ексвіцемер Геннадій Музика.

— Тепер ми спробуємо довести факт того, що інформація опублікована на сайті «Кременчук Тудей» є цинічним наклепом, — каже місцевий депутат.

Хто «стоїть» за виданням «Кременчук Тудей»

У ході першого судового засідання адвокат Руслан Лазоренко клопотав долучити до матеріалів справи інформацію про замовника послуг домену «Кременчук Тудей», та з’ясувати, хто здійснює їх оплату. Як вдалося встановити адвокату, домен Кременчуцького інтернет-видання належить ФОП «Скуріхін», з юридичною адресою у місті Харків. Ще до повномасштабного вторгнення депутат Богдан Лазоренко з’ясував, що реєстратором домену «Кременчук Тудей» був нинішній директор Крюківської районної адміністрації Дмитро Лозовик.

Дмитро Лозовик на фото справа від Віталія Малецького

— У 2015 році реєстратором доменного імені був Дмитро Лозовик, на той час депутат Кременчуцької міської ради, зараз директор Крюківської районної адміністрації, посадова особа місцевого самоврядування. Після чого, відомості щодо реєстратора були знеособлені. Адреса реєстрації також змінилася. Початковою була вказана безпосередньо адреса пана Лозовика, — констатує Богдан Лазоренко.

«Кременчук Тудей» не має ні адресних даних видання, ні відповідної ліцензії ЗМІ. Вся контактна інформація на сайті: кілька імен та електронна пошта. За словами депутата Лазоренка, сайт продовжує публікувати фейкові статті та зводити наклеп на опонентів чинної влади. Інтернет-видання має доступ до закритих даних, відомих обмеженому колу людей.

— Нещодавно сайт продовжив розміщувати наклепницькі дані. Та публікувати інформацію, яка міститься виключно у міській раді та у мера Малецького. Були опубліковані документи, які стосуються однієї з резонансних справ міста Кременчука. Ці відомості були передані посадовими особами, представниками міськвиконкому, можливо, міським головою людям, які пишуть неправдиві публікації. Незрозуміло, хто адмініструє фейковий сайт, у якого немає жодного реального журналіста, — говорить Богдан Лазоренко.

Результати першого судового засідання у справі фейків «Кременчук Тудей»

Адвокат Руслан Лазоренко подав клопотання на розгляд судді Предоляк, з проханням запросити у ФОП «Скуріхін» інформацію про те, хто замовляє та сплачує послуги хостингу для сайту «Кременчук Тудей». Також позивачі клопотали викликати на допит як свідка директора Крюківської районної адміністрації Дмитра Лазовика. Суддя Предоляк задовольнила клопотання. Наступне судове засідання призначене на 23 травня.

— За результатами розгляду справи та отриманого рішення ми будемо звертатися у Нацраду та СБУ, а також до Ради нацбезпеки й оборони, яка має у своїх повноваженнях можливість заблокувати діяльність будь-яких сайтів. У тому числі сайтів іноагентів, які працюють на країну-агресорку, як «Кременчук Тудей», — констатував Богдан Лазоренко.

Нагадаємо, суд визнав одну зі статей інтернет-видання «Кременчук Тудей» неправдивою.



