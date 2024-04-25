Що пов’язує людину з команди Віталія Малецького з виданням, яке публікує фейки про опонентів

Автозаводський райсуд Кременчука розпочав розгляд позовної заяви про поширення недостовірної інформації проти родини депутата міської ради Богдана Лазоренка. У 2022 році на сайті «Кременчук Тудей» з’явився матеріал, у якому родину Лазоренків називали «агентами кремля» та публікували неправдиву інформацію. «Кременчук Тудей» вже програв подібну справу ексвіцемеру Геннадію Музиці. До слова, представники інтернет-видання без редакційної адреси та ліцензії жодного разу не з’явилися на судове засідання. Те ж сталося і сьогодні. В Автозаводський райсуд Кременчука з’явилися лише позивачі, їх адвокат та представники місцевих ЗМІ. Про результати першого засідання чергової справи проти «Кременчук Тудей», та який стосунок до незареєстрованого видання має чинний чиновник, читайте у матеріалі
Сьогодні, 25 квітня, Автозаводський районний суд міста Кременчук розпочав розгляд справи родини депутата міської ради Богдана Лазоренка проти інтернет-видання «Кременчук Тудей». У позовній заяві сторона обвинувачення вказує на неправдивість публікації матеріалу, датованого 2022 роком.
До слова, аналогічну справу нещодавно виграв ексвіцемер Геннадій Музика.
У ході першого судового засідання адвокат Руслан Лазоренко клопотав долучити до матеріалів справи інформацію про замовника послуг домену «Кременчук Тудей», та з’ясувати, хто здійснює їх оплату. Як вдалося встановити адвокату, домен Кременчуцького інтернет-видання належить ФОП «Скуріхін», з юридичною адресою у місті Харків. Ще до повномасштабного вторгнення депутат Богдан Лазоренко з’ясував, що реєстратором домену «Кременчук Тудей» був нинішній директор Крюківської районної адміністрації Дмитро Лозовик.
«Кременчук Тудей» не має ні адресних даних видання, ні відповідної ліцензії ЗМІ. Вся контактна інформація на сайті: кілька імен та електронна пошта. За словами депутата Лазоренка, сайт продовжує публікувати фейкові статті та зводити наклеп на опонентів чинної влади. Інтернет-видання має доступ до закритих даних, відомих обмеженому колу людей.
Адвокат Руслан Лазоренко подав клопотання на розгляд судді Предоляк, з проханням запросити у ФОП «Скуріхін» інформацію про те, хто замовляє та сплачує послуги хостингу для сайту «Кременчук Тудей». Також позивачі клопотали викликати на допит як свідка директора Крюківської районної адміністрації Дмитра Лазовика. Суддя Предоляк задовольнила клопотання. Наступне судове засідання призначене на 23 травня.
Нагадаємо, суд визнав одну зі статей інтернет-видання «Кременчук Тудей» неправдивою.
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