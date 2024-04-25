Полтавська «Армія відновлення»: на оплату праці робітникам виділили майже 30 млн грн

Полтавська область є активним учасником проєкту «Армія відновлення». На оплату праці робітникам цьогоріч виділили майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.
З початку року від обласної служби зайнятості надійшло майже 3,2 тис. направлень на виконання суспільно-корисних робіт.
Усі, хто долучилися до проєкту, залежно від виду виконуваних робіт, отримують заробітну плату від 8 до 12 тис. грн.
Нагадаємо, протягом 2023 року у Кременчуці в рамках проєкту «Армія відновлення» працевлаштували понад 1,5 тисячі безробітних.
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