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Полтавська «Армія відновлення»: на оплату праці робітникам виділили майже 30 млн грн

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 144

 

З початку року до суспільно-корисних робіт в області залучили майже 3,2 тисячі людей

Полтавська область є активним учасником проєкту «Армія відновлення». На оплату праці робітникам цьогоріч виділили майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

З початку року від обласної служби зайнятості надійшло майже 3,2 тис. направлень на виконання суспільно-корисних робіт.

— У 51 громаді області безробітних залучали до будівництва фортифікаційних споруд, облаштування укриттів, плетіння маскувальних сіток. Також вони допомагали в розвантаженні й фасуванні гуманітарної допомоги, підготовці приміщень для проживання ВПО, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, підтримці громадського порядку, — розповів начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Усі, хто долучилися до проєкту, залежно від виду виконуваних робіт, отримують заробітну плату від 8 до 12 тис. грн.

Нагадаємо, протягом 2023 року у Кременчуці в рамках проєкту «Армія відновлення» працевлаштували понад 1,5 тисячі безробітних.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Армія відновлення гроші робота служба зайнятості
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