Полтавська «Армія відновлення»: на оплату праці робітникам виділили майже 30 млн грн

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 144

З початку року до суспільно-корисних робіт в області залучили майже 3,2 тисячі людей

Полтавська область є активним учасником проєкту «Армія відновлення». На оплату праці робітникам цьогоріч виділили майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

З початку року від обласної служби зайнятості надійшло майже 3,2 тис. направлень на виконання суспільно-корисних робіт.