«Кременчук Today» — фейк? Суд визнав одну зі статей інтернет-видання недостовірною

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Мова йде про статтю «Хто у Кременчуці є агентами Кремля і Путіна?», де згадується ексзаступник міського голови Кременчука Геннадій Музика

Сьогодні, 28 лютого, Автозаводський районний суд Кременчука розглянув заяву колишнього заступника міського голови міста Кременчука Геннадія Музики щодо поширення про нього недостовірної інформації у статті «Хто у Кременчуці є агентами Кремля і Путіна?». Матеріал був опублікований напередодні повномасштабного вторгнення, 22 лютого 2022 року, на інтернет-сторінці «Кременчук Today».

Стаття була розповсюджена серед широкого кола читачів і, за словами пана Музики, порушує його честь, гідність та ділову репутацію.

До розгляду справи були залучені представники Служби безпеки України та Національної поліції України, однак власники чи засновники цього інформаційного ресурсу досі не встановлені.

Попри те, що на сайті вказані прізвища редакторів та журналістів, які там працюють, ніхто з них до суду не з’явився та не заявив про свою причетність до цієї інформсторінки.

Автозаводський районний суд Кременчука розглянув усі матеріали справи та під головуванням судді Нестеренка прийняв рішення задовольнити заяву Геннадія Музики та встановити юридичний факт того, що інформація, розміщена у статті «Хто у Кременчуці є агентами Кремля і Путіна?» на сайті «Кременчук Today», є недостовірною і негативною, а також порушує честь і гідність та перешкоджає діловій репутації пана Музики.

Уривок із цієї статті можете прочитати нижче.

У Кременчуці агентів Кремля фінансує олігарх Жеваго. Нижче наведемо докази антиукраїнської диверсійної діяльності Жеваго та його людей. У 2014 році ставленик Жеваго Музика одноосібно керував будівельною галуззю Кременчука. У серпні-грудні того року міське УКБ за вказівкою Музики перерахувало луганському ТОВ «Специнжиніринг постач» 2,5 мільйона гривень за нібито виконані будівельні роботи, які насправді виконували місцеві комунальники. Таким чином, через підставну фірму були профінансовані луганські бойовики… Нагадаємо, що Музика є керівником штабу Жеваго, а до 2014 року був «смотрящим» Януковича по Кременчуку. Підсумовуючи вищесказане, хочеться запитати: чому ніхто із жевагівських сепаратистів досі не арештований і не засуджений? Чи Жеваго зумів з Лондона підкупити всіх?

Нагадаємо, наразі щодо діяльності «Кременчук Today» порушено кілька кримінальних справ. Обласний прокурор Євген Гладій в інтерв'ю журналістам розповів про перебіг розслідувань анонімного інформресурсу «Кременчук Today». Також кременчуцька поліція проводить розслідування діяльності вебсайту «Кременчук Today».



