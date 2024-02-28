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На облаштування доступного сховища в гімназії Кременчука хочуть витратити майже 1 млн грн

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 120

 

Гроші виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади

На облаштування безбар’єрного укриття у гімназії № 8 у Кременчуці влада планує витрати понад 920 тисяч гривень. Про це стало відомо з рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Його ще мають розглянути на засіданні виконкому.

У документі вказано, що в школі мають встановити засоби безперешкодного доступу мобільних груп населення до укриття. Гроші виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький розповідав, що у ліцеї № 25 укриття вже облаштували для людей з інвалідністю.

ПО ТЕМІ:

Безбар’єрність і доступність. Яка у Кременчуці ситуація з укриттями для людей з інвалідністю

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: сховище укриття люди з інвалідністю школи
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