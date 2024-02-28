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Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан запрошують до картинної галереї на виставку живопису

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 84

 

Вхід на виставку вільний

29 лютого у картинній галереї Наталії Юзефович відбудеться відкриття персональної виставки живопису кременчуцького художника-аматора Володимира Білонога. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався на фейсбук-сторінці галереї.

Свій творчий шлях художник розпочав у 82 роки — самотужки за допомогою інтернету навчався художнім основам. Творчий процес надзвичайно захопив пана Володимира, тому його доробок весь час збільшується.

На персональній виставці автора експонуватимуться понад 70 картин — це пейзажі та натюрморти. Значну частину експозиції складають міські пейзажі Кременчука.

Відкриття виставки відбудеться 29 лютого о 13.00 у приміщенні картинної галереї Наталії Юзефович за адресою: вул. Космічна, 9 (район Раківка, кінцева зупинка автобуса № 25, маршрутки № 2).

Діятиме виставка протягом місяця — до 31 березня. Відвідати вставку можна щодня, окрім понеділка, з 10.00 до 17.00 год. Вхід вільний.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: картинна галерея Наталії Юзефович
Теги: Кременчук виставка Картинна галерея Наталії Юзефович живопис
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