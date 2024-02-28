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Кременчук

На Кременчуччині ремонтують гуртожиток для переселенців

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 224

 

У ньому зможуть жити 46 людей

У Глобинській громаді на Кременчуччині проводиться капітальний ремонт гуртожитку, де потім житимуть переселенці. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Почали ремонтувати гуртожиток ще торік за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

У двоповерховому приміщенні гуртожитку знаходяться 23 кімнати, у кожній може жити дві людини. На поверхах є душові, по дві кухні, пральні та санвузли.

За час ремонту у будівлі уже замінили вікна та вхідні двері, зробили додатковий евакуаційний вихід із другого поверху. Також провели і внутрішнє облаштування приміщення - зробили підвісні стелі, встановили міжкімнатні перегородки та двері, наразі відновлюють підлогу. Також зараз облаштовують внутрішні стіни - обшивають їх гіпсокартоном, фарбують, облицьовують плиткою.

Станом на зараз будівельна готовність проєкту становить 75%.

Нагадаємо, цього року у гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу, де проживають внутрішньо переміщені особи, зроблять ремонт. Також у колишньому Кременчуцькому обласному дитячому психоневрологічному санаторії «Славутич» планують зробити тимчасове помешкання для переселенців.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Кременчуцький район Глобинська міська територіальна громада гуртожиток ремонт переселенці
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