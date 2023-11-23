У колишньому санаторії «Славутич» планують зробити тимчасове житло для переселенців

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 585

У колишньому Кременчуцькому обласному дитячому психоневрологічному санаторії «Славутич» планують зробити тимчасове помешкання для переселенців. Кошти на облаштування шукатимуть поза місцевим бюджетом.

Про це заявив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засідання виконавчого комітету міської ради 23 листопада.

— Він (санаторій — ред.) був багато років виведений з експлуатації. Він потребує капітального ремонту. Будемо шукати позабюджетні джерела для того, щоб це зробити, — сказав міський голова.

Наразі влада готує документи щодо подачі санаторію у проєкт тимчасового житла. Зазначимо, що санаторій «Славутич» закрили у 2022 році через малу кількість заповнюваності закладу та нестачу фінансування.

Нагадаємо, у помешканні для ВПО у Кременчуці замінять вікна за понад пів мільйона гривень.



