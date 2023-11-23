У ДТП на Полтавщині травмувалася кременчужанка

Вчора, 22 листопада, близько 12.20, на автодорозі Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка, поблизу села Підгора Кобеляцької громади Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією, автомобіль Opel Vectra, яким керував 23-річний житель Білицької громади, зіткнувся з Skoda Fabia, якою керувала 41-річна мешканка Кременчука.
Внаслідок ДТП травми отримала водійка Skoda. Жінку оглянули лікарі, обійшлося без госпіталізації.
Наразі поліція з'ясовує обставини та причини ДТП.
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