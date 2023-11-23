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Кременчук, Фотоколекція, Відео, Сюжети

Фоторепортаж: кременчужани вшанували пам'ять жертв Голодомору

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 253

До пам'ятника жертвам сталінських репресій поклали квіти

23 листопада о 12.00 біля пам'ятника жертвам сталінських репресій та тоталітарних режимів кременчужани вшанували пам'ять усіх, хто загинув внаслідок Голодомору 1932-1933 років.

Під час заходу викладачка Кременчуцького національного університету Ганна Капустян зачитала спогади людей, які пережили ті роки, а потім до меморіалу поклали квіти. Настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей отець Володимир Макогон провів панахиду.

Фото: Кирило Воронцов
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Автор: Руслана Горгола Фото: Кирило Воронцов Відео: Кирило Воронцов
Теги: Голодомор покладання квітів вшанування жертви політичних репресій
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