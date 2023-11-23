Фоторепортаж: кременчужани вшанували пам'ять жертв Голодомору

23 листопада о 12.00 біля пам'ятника жертвам сталінських репресій та тоталітарних режимів кременчужани вшанували пам'ять усіх, хто загинув внаслідок Голодомору 1932-1933 років.
Під час заходу викладачка Кременчуцького національного університету Ганна Капустян зачитала спогади людей, які пережили ті роки, а потім до меморіалу поклали квіти. Настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей отець Володимир Макогон провів панахиду.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.