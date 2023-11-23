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Кременчук, Бізнес/Робота, Політика

Кременчуцькі депутати не погодилися підвищити ставку земельного податку

Сьогодні, 13:48 Переглядів: 218

Вони пропонують натомість зменшити витрати на утримання чиновницького складу виконкому

22 листопада відбулося закрите засідання за участі голів фракцій та постійних депутатських комісій, на якому обговорювалася пропозиція підвищення ставку земельного податку. Як стало відомо редакції «Кременчуцького Телеграфа» з власних джерел, така ініціатива надійшла від міського голови Віталія Малецького, який вирішив вдатися до підвищення ставки податку з метою наповнення міського бюджету в 2024 році.

Наразі в Кременчуці діє так званий понижуючий коефіцієнт 0,6%, який пропонувалося збільшити до 1%. Своєю чергою, це дозволило б збільшити надходження до міського бюджету приблизно на 120 мільйонів гривень. Проте це збільшило б податкове навантаження на бізнес.

На вчорашньому засіданні, за даними джерел «Телеграфа», міський голова залишився в меншості. Проти висловилися депутати — голови фракцій, Геннадій Іванян, Богдан Лазоренко, голови постійних комісій Олександр Плескун та Сергій Порчирян. Вони вважають таке підвищення недоцільним в умовах дії воєнного стану.

На їх думку, місто має створювати сприятливі умови, залучаючи додатковий потік інвестицій, заохочувати формування привабливого бізнес-клімату, а не впроваджувати репресивні механізми для вже існуючих суб’єктів господарювання.

Перший заступник міського голови Володимир Пелипенко попередив присутніх, що таких непривабливих рішень невдовзі доведеться приймати багато. Мер в свою чергу розповів про очікувану заборгованість по зарплаті, що утвориться вже до Нового року.

Нагадаємо, що про підвищення ставки земельного податку заговорили через вилучення «військового» ПДФО (податку на доходи фізичної особи) з місцевих бюджетів. Крім того, на розгляд питання вплинуло примусове відчуження до власності Міноборони ПАТ «Укртатнафта» (НПЗ) Ігоря Коломойського, про що нам раніше розповіли джерела. Попередній менеджмент Нафтопереробного заводу, нібито, погрожували міській владі масовими скороченнями робітників, мітингами та акціями протесту.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: податок земельний податок
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