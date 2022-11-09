На військовій техніці та з автоматами: як НПЗ переходить у державну власність

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Співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік

СБУ забезпечує передачу до держвласності одного з найбільших нафтопереробних заводів країни - Кременчуцький НПЗ. Співробітники Служби безпеки здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до державної власності у робочому стані. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Днями було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ «Укрнафта».

Співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.



Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора готується повідомлення про підозру менеджменту компанії за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів).

СБУ разом з БЕБ вживають подальші заходи, аби встановити та притягнути до відповідальності усіх причетних до протиправної діяльності та забезпечити безперебійне функціонування стратегічно важливих підприємств України.

Співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця

Пресслужба підприємства повідомила, що співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця.

— Починаючи з 20.00 8 листопада, роботу центрального офісу ПАТ «Укрнафта» було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця. На підприємстві стурбовані ситуацією, що склалася. Представники акціонерів НАК «Нафтогаз» та Міноборони не надали документів що стосуються діяльності Товариства в новому форматі, рішення суду, що санкціонує проведення силових дій також відсутнє, — йдеться у повідомленні.

НПЗ підозроють в ухиленні від сплати понад 700 млн грн податків

Співробітники Бюро економічної безпеки України та Служби безпеки України перевіряють інформацію щодо ухилення від сплати податків керівництвом одного з найбільших нафтопереробних заводів України. У протиправній схемі ухилення також задіяна група підприємств, які постачають паливно-мастильні матеріали. Їхнім власником є один з найбагатших олігархів України.

Слідством встановлено, що протягом 2019-2022 років службові особи декількох підприємств ймовірно занизили податкові зобов’язання з акцизного податку. Зокрема, приховували та не відображали у податковій та бухгалтерській звітності фінансово-господарські операції. За інформацією БЕБ, ухилення від сплати податків може становити понад 700 млн грн.

Наразі в офісних приміщеннях та нафтопереробному заводі проводяться санкціоновані обшуки, з метою отримання документальної доказової бази та унеможливлення знищення предмети та документів, які підтверджують ухилення від сплати податків понад 700 млн грн. Також перевіряється інформація щодо можливих порушень, здійснених з метою збільшення прибутку під час виготовлення пального. Детективи проводять забір зразків палива для відповідної експертизи. Виявлені та вилучені документи, предмети та речі, що підтверджують протиправну діяльність згаданих підприємств будуть визнані речовими доказами.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками порушення передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів) здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та у співпраці зі Службою безпеки України.

Нагадаємо, нещодавно було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій у зв’язку з військовою необхідністю, відповідно до Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", було прийнято рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави активів стратегічно важливих підприємств.

Нагадаємо, що 6 листопада стратегічно важливі підприємства «Укрнафта», «Укртатнафта» Ігоря Коломойського, «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, «АвтоКрАЗ» Костянтина Жеваго та «Запоріжтрансформатор» Костянтина Григоришина передано в управління Міністерства оборони до завершення воєнного стану. Таке рішення ухвалили за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача для того, аби поставити економіку країни на військові рейки та виготовляти необхідну ЗСУ та енергетиці продукцію.

— По завершенні воєнного стану, згідно з вимогами закону, акції будуть або повернені власникам, або відшкодовано їхню вартість, — зазначила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), рішенням якої було відчужено акції на користь держави.

Як повідомляють Наші гроші із посиланням на enkorr, НКЦБФР очолює Руслан Магомедов — позаштатний радник Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.

Раніше до наглядової ради «Укртатнафти» входили Євген Бакулiн (голова НР), Валентин Франчук, Едуард Швидкий, Костянтин Бородiн, Олександр Лазорко, Ігор Коломойський, Сергiй Глушко, Геннадiй Боголюбов, Олександр Ярославський і Михайло Кiперман.

Зазначимо, ключовим активом «Укртатнафти» є Кременчуцький нафтопереробний завод, який знищено російськими ракетним обстрілами. Понад 56% акцій належали структурам групи «Приват» і Олександра Ярославського, 43% акцій перебували у власності НАК «Нафтогаз України». Самого Ігоря Коломойського нещодавно позбавили громадянства України.