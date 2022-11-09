Велоспортсмени Кременчука завоювали нагороди на чемпіонаті України

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 78

4-6 листопада у Кропивницькому відбувся довгоочікуваний чемпіонат України з велоспорту-крос. Понад 200 учасників виборювали нагороди Міністерства сім'ї, молоді та спорту. Кременчук представили 10 вихованців КДЮСШ «Авангард» та Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного. Спортсменів до змагань підготували Юрій Митяй та Олександр Радченко.

— У наш нелегкий час, коли ЗСУ відстоюють нашу свободу, спортсмени, а саме велогонщики підтримують бойовий дух українського народу своїми спортивними успіхами. Погода сприяла учасникам, навіть перерви повітряної тривоги не завадили спортсменам проявляти свої бійцівські якості. У запеклій боротьбі наші спортсмени вибороли 8 нагород різного ґатунку, — розповів тренер Юрій Митяй.

Результати змагань: