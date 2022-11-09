Велоспортсмени Кременчука завоювали нагороди на чемпіонаті України

Спортсменів до змагань підготували Юрій Митяй та Олександр Радченко
4-6 листопада у Кропивницькому відбувся довгоочікуваний чемпіонат України з велоспорту-крос. Понад 200 учасників виборювали нагороди Міністерства сім'ї, молоді та спорту. Кременчук представили 10 вихованців КДЮСШ «Авангард» та Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного. Спортсменів до змагань підготували Юрій Митяй та Олександр Радченко.
— У наш нелегкий час, коли ЗСУ відстоюють нашу свободу, спортсмени, а саме велогонщики підтримують бойовий дух українського народу своїми спортивними успіхами. Погода сприяла учасникам, навіть перерви повітряної тривоги не завадили спортсменам проявляти свої бійцівські якості. У запеклій боротьбі наші спортсмени вибороли 8 нагород різного ґатунку, — розповів тренер Юрій Митяй.
Результати змагань:
- Ковалевський Олександр III місце в естафеті серед чоловіків;
- Говорун Микола та Говорун Богдан I -II у груповій гонці-юніори;
- Лемещенко Евген, Смірнов Данило, Троян Максим -III місце в естафеті серед юнаків;
- Яценко Дар'я та Троян Катерина II місце — естафета у дівчат.
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