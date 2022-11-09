Засудили 19-річного жителя Миргородщини, який на смерть збив 17-річного мотоцикліста

Сьогодні, 13:55 Переглядів: 1

Аварія сталася на початку травня в Гадячі

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Полтавської обласної прокуратури 19-річного жителя Миргородського району засудили за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Про це сповістила Полтавська обласна прокуратура.

У травні цього року в місті Гадячі юнак на автомобілі Opel Zafira змінив напрямок руху, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мотоциклом, за кермом якого перебував 17-річний хлопець. Неповнолітній мотоцикліст отримав тяжкі травми й через тиждень помер у лікарні.

Октябрський районний суд Полтави призначив водієві покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 2 роки. Наразі триває час на апеляційне оскарження вироку суду.