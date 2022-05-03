На Полтавщині 18-річний водій Opel збив 17-річного мотоцикліста

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Після аварії тяжко травмованого 17-річного хлопця медики «швидкої» доставили до лікарні

2 травня близько 18.45 у Гадячі на вулиці Драгоманова 18-річний керманич Opel Zafira зіткнувся з неповнолітнім водієм мотоциклу Loncin. Як повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області, після аварії тяжко травмованого 17-річного мотоцикліста медики «швидкої» доставили до Гадяцької лікарні.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі поліції з’ясовують обставини та причини дорожньо-транспортної події.