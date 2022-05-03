Катальпи, липи, клени, граби, ялини: у Придніпровському парку з'явиться 200 нових дерев

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Більшість дерев у парку «Придніпровському» висаджувалися ще у радянські часи, деяким з них більше 60 років

Цьогоріч на алеях Придніпровського парку з'явиться близько 200 нових дерев, повідомляє мерія. Частину посадкового матеріалу працівники парку виростили самі, також допомогу надав питомник рослин «Гарди».

Майстер з благоустрою міського парку культури і відпочинку «Придніпровський» Павло Ковтун зазначає, що з початку цієї весни вже висадили більше 50 саджанців дерев різних порід: катальпи, липи, клени, граби, каштани. Вчора, 2 травня, працівники на одній із алей парку посадили 11 саджанців ялини колючої.

Більшість дерев у парку «Придніпровському» висаджувалися ще у радянські часи, деяким з них більше 60 років. Вони вже досягли своєї вікової межі, тому наразі аварійні і фаутні дерева прибирають, а на вільних місцях висаджують нові.