Катальпи, липи, клени, граби, ялини: у Придніпровському парку з'явиться 200 нових дерев

Більшість дерев у парку «Придніпровському» висаджувалися ще у радянські часи, деяким з них більше 60 років
Цьогоріч на алеях Придніпровського парку з'явиться близько 200 нових дерев, повідомляє мерія. Частину посадкового матеріалу працівники парку виростили самі, також допомогу надав питомник рослин «Гарди».
Майстер з благоустрою міського парку культури і відпочинку «Придніпровський» Павло Ковтун зазначає, що з початку цієї весни вже висадили більше 50 саджанців дерев різних порід: катальпи, липи, клени, граби, каштани. Вчора, 2 травня, працівники на одній із алей парку посадили 11 саджанців ялини колючої.
Більшість дерев у парку «Придніпровському» висаджувалися ще у радянські часи, деяким з них більше 60 років. Вони вже досягли своєї вікової межі, тому наразі аварійні і фаутні дерева прибирають, а на вільних місцях висаджують нові.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер