Коли вся Україна – як Чорнобаївка: з'явилася пісня про те, як ЗСУ нищать окупантів

Сьогодні, 09:36 Переглядів: 250

Заслужений академічний зразково-показовий оркестр Збройних Сил України створив пісню про Чорнобаївку і про те, як окупантів нищать по всій нашій країні. А ще у відео можна побачити чудові краєвиди України :)

Кажуть люди, що то козак Чорнобай зачарував те місце. А ми думаємо – не так: швидше за все, то наші дівчата чаклують... Принаймні такий висновок напрошується, коли слухаєш пісню Світлани Реднич, солістки Заслуженого академічного зразково-показового оркестру Збройних Сил України. Чарівна українка миттєво перевтілюється в різні образи, щоб ввести ворога в оману, заплутати, закружляти – і знову й знову зав’язати у вузол всі шляхи-дороги, вчергове привести в ту саму Чорнобаївку, під влучний удар наших воїнів, - йдеться у повідомленні під відео.

Втім, хто сказав, що вороги добре горять тільки на Херсонщині? Нині вся Україна для російських зайд – одна велика й смертельно небезпечна Чорнобаївка, чорне пекло для ворогів.