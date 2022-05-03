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Освіта, Україна, Світ

Учасники цьогорічного ЗНО мають обов’язково підтвердити свою участь у тестуванні

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 257

 

Окрім того, майбутні учасники ЗНО мають повідомити організаторів про те, у якому регіоні вони перебуватимуть у липні

Учасники цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання мають підтвердити свою участь у тестуванні. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Вступники, які створили реєстраційні картки, ще не є учасниками національного мультитесту. Для участі в тестуванні вони мають обов’язково підтвердити своє бажання проходити тест на своїх інформаційних сторінках. Відповідна опція вже доступна у травні.

Окрім того, майбутні учасники ЗНО мають повідомити організаторів про те, у якому регіоні вони перебуватимуть у липні.

Ті учасники, які встигли отримати сертифікат учасника ЗНО, мають доступ до своєї сторінки уже зараз. Багато учасників отримали інформацію про логін і PIN-код для доступу від керівників закладів освіти, де вони навчаються.

Інші ж зареєстровані особи невдовзі отримають на вказаний під час реєстрації номер мобільного телефону SMS із даними для входу на інформаційну сторінку.

Якщо ж учасники не отримають цих відомостей, то з 12 до 19 травня працюватиме спеціальна гаряча лінія, де можна буде дізнатися номер і PIN-код для доступу до інформаційної сторінки.

Водночас вступники, які не зареєструвалися (тобто не сформували реєстраційну картку) упродовж періоду реєстрації (1 лютогоー19 квітня), зможуть зробити це в червні, коли відбуватиметься додатковий період формування реєстраційних карток. Такі особи зможуть взяти участь в додатковій сесії тестування.

ЗНО-2022 демонстраційний варіант цьогорічного тестування можна пройти онлайн
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: leopolis.news

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Теги: ЗНО-2022 ЗНО тестування
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