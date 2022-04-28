ЗНО-2022 демонстраційний варіант цьогорічного тестування можна пройти онлайн

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Під час реального тестування буде змога використовувати довідкові матеріали з математики, тож рекомендують працювати над завданням, спираючись на них

У Центрі оцінювання якості освіти опублікували демонстраційний варіант мультидисциплінарного тесту, на якому можна потренуватися онлайн, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Цьогоріч, нагадаємо, абітурієнти замість ЗНО складають національний мультипредметний тест (НМТ).

Наразі можна виконати завдання і звірити свої відповіді з правильними.

НМТ тестування триватиме 90 хвилин. Упродовж цього часу потрібно буде виконати 60 завдань із трьох предметів:

української мови (завдання 1-20);

математики (завдання 21-40);

історії України (завдання 41-60).

Як під час виконання демонстраційного тесту, так і під час реального тестування можна:

вибирати послідовність виконання завдань;

за потреби повертатися до попередніх завдань;

змінювати варіант відповіді.

Після завершення роботи над тестом абітурієнти одразу отримають результати тестування за кожен блок завдань із різних предметів.

Також під час реального тестування абітурієнти зможуть використовувати довідкові матеріали з математики, зокрема "підгледіти" формули з алгебри, геометрії та тригонометрії. Тому в УЦОЯО радять спиратися на них і під час проходження демонстраційного тесту.

Зазначається, що інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту.

Якщо у вас повільний інтернет або немає можливості працювати протягом 90 хвилин за комп’ютером – завантажте файл із демонстраційним варіантом тесту.

У 2022 році ЗНО замінять на альтернативну модель тестування