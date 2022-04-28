Ажіотаж: як переселенцям видають гуманітарну допомогу

Сьогодні, 12:26 Переглядів: 0

Сьогодні у Кременчуці видають гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям. Це продуктові набори, які надійшли з сортувального центру Полтави.

Одна з адрес - вул. Червона Гірка, 41 (медичний коледж).

Саме тут ТелеграфЪ побачив величезні черги. За нашими оцінками тут перебуває у чергах близько 1,5-2 тисяч людей.

Нагадаємо, у сортувальному центрі для гуманітарної допомоги збирають індивідуальні продуктові набори для жителів Сумщини й переселенців, які зареєстровані та проживають на Полтавщині.